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"Российский пилот, сдавайся!": "Укроборонпром" предлагает деньги за угнанные российские самолеты и вертолеты

"Российский пилот, сдавайся!": "Укроборонпром" предлагает деньги за угнанные российские самолеты и вертолеты
Фото: Pixabay

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" пообещал солидное финансовое вознаграждение за похищение вражеской авиационной техники.

Как сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины, такое решение утвердил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

В частности, госконцерн готов выплатить такие суммы:

1 млн долларов США за угнанный или трофейный боеспособный самолет;

500 тысяч долларов США  за захваченный военный вертолет в рабочем состоянии.

Фото 2 — "Российский пилот, сдавайся!": "Укроборонпром" предлагает деньги за угнанные российские самолеты и вертолеты

Кроме этого, российским пилотам, которые готовы участвовать в этой программе, "Укроборонпром" гарантирует выдачу гражданства Украины.

По информации Командования ВВС Украины, 11 марта группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации совершили до десяти налетов на колонны вражеской техники.

В результате налетов украинская авиация нанесла мощные ракетно-бомбовые удары по бронированной технике и живой силе армии РФ.

Кроме этого, истребительная авиация ВВС ВСУ на самолетах Су-27 и МиГ-29 при значительном численном преимуществе противника провела до десяти воздушных боев по нескольким направлениям и вернулась без потерь. По вражеским самолетам было выпущено девять ракет "воздух – воздух" средней и малой дальности. 

В свою очередь зенитные ракетные подразделения Бук-М1 и С-300 поразили пять воздушных целей: беспилотный летательный аппарат "Форпост" и четыре вертолета оккупантов. 

Также есть информация от противовоздушной обороны оперативного командования "Север" о поражении российского  истребителя-бомбардировщика Су-34 в Черниговской области.

Напомним, США отклонили предложение Польши перебросить свои истребители МиГ-29 на американскую базу в Германии, чтобы пополнить ВВС Украины для защиты от вторжения российских войск.

Эта идея возникла после того, как страны НАТО отказались закрыть небо над Украиной. Передача этих истребителей могла стать альтернативой, ведь тогда украинские военные сами бы создали бесполетную зону.

Автор:
Дмитрий Нарожный