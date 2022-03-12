"Російський пілот, здавайся!": "Укроборонпром" пропонує гроші за викрадені російські літаки та гелікоптери

Український державний концерн "Укроборонпром" пообіцяв солідну фінансову винагороду за викрадення ворожої авіаційної техніки.

Як повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України, таке рішення ухвалив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Зокрема, держконцерн готовий виплатити такі суми:

- 1 млн доларів США — за викрадений або трофейний боєздатний літак;

– 500 тисяч доларів США — за захоплений військовий вертоліт у робочому стані.

Крім того, російським пілотам, які готові брати участь у цій програмі, "Укроборонпром" гарантує видачу громадянства України.

За інформацією Командування ВПС України, 11 березня група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, гелікоптерів Мі-24 армійської авіації здійснили до десяти нальотів на колони ворожої техніки.

Внаслідок нальотів українська авіація завдала потужних ракетно-бомбових ударів по броньованій техніці та живій силі армії РФ.

Крім цього, винищувальна авіація ВПС ЗСУ на літаках Су-27 і МіГ-29 за значної чисельної переваги противника провела до десяти повітряних боїв за декількома напрямками і повернулася без втрат. По ворожих літаках було випущено дев'ять ракет "повітря - повітря" середньої та малої дальності.

У свою чергу зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили п'ять повітряних цілей: безпілотний літальний апарат "Форпост" та чотири вертольоти окупантів.

Також є інформація від протиповітряної оборони оперативного командування "Північ" про поразку російського винищувача-бомбардувальника Су-34 у Чернігівській області.

Нагадаємо, США відхилили пропозицію Польщі перекинути свої винищувачі МіГ-29 на американську базу у Німеччині, щоб поповнити ВПС України для захисту від вторгнення російських військ.

Ця ідея постала після того, як країни НАТО відмовилися закрити небо над Україною. Передача цих винищувачів могла стати альтернативою, адже тоді українські військові самі створили б безпольотну зону.