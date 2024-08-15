"Укрзализныця" объявила о дополнительных рейсах Интерсити+ между Одессой и Киевом

"Укрзализныця" расширяет скоростное сообщение между Одессой и Киевом, добавляя рейсы Интерсити+. Скоростной поезд №761/762 будет отправляться из Киева в 06:03 и из Одессы в 14:20. Об этом сообщил перевозчик.

На маршруте будет курсировать "Тарпан" — межрегиональный двухсистемный поезд ЭКр1-001, который этим летом празднует свое десятилетие и прошел плановый ремонт. Билеты на новые рейсы уже доступны в приложении "Укрзализныци".

Напомним, что с 1 сентября старый сайт для онлайн-покупки железнодорожных билетов перестанет работать. Билеты можно будет покупать через новый сайт и мобильное приложение.



Также, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" увеличивает количество рейсов из Киева в Одессу, чтобы удовлетворить растущий спрос. Дополнительные поезда "Интерсити" из Киева в Одессу будут доступны 15, 21, 27 и 29 августа и отправятся из Киева в 06:03 и прибывать в Одессу в 13:34. Из Одессы поезд будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54.



"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

За 4 месяца 2024 года "Укрзализныця" на поездах дальнего сообщения перевезла на четверть больше пассажиров, чем в прошлом году за аналогичный период. Так, 8,43 млн пассажиров проехали поездами "Укрзализныци" за период с января по апрель этого года — по сравнению с 6,78 млн в 2023 году.

Также сообщалось, что в мае 2024 года "Укрзализныця" обеспечила перевозку почти 2,2 миллиона пассажиров в пределах Украины и около 200 тысяч пассажиров в международном сообщении.

В июне "Укрзализныця" увеличила объем пассажирских перевозок на 18%, установив рекорд – 100 000 пассажиров в сутки, что является наибольшим количеством с начала полномасштабного вторжения, не считая периода массовой эвакуации.