"Укрзализныця" прекратит продажу билетов на старом сайте: где покупать

Сервис "Укрзализныци" для покупки и резервирования онлайн ж/д билетов перестанет работать с 1 сентября. Покупать билеты можно будет через новый сайт и мобильное приложение.

Об этом сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский в интервью Forbes.

По его словам, старый сайт, разработанный в 2017 году по заказу УЗ, перестанет работать с 1 сентября.

Где будут продавать билеты

Однако пассажиры смогут и дальше покупать билеты онлайн через мобильное приложение и новый сайт УЗ, а также в посторонних сервисах по продаже железнодорожных билетов.

С осени по старому домену будет открываться уже новый сервис. В то же время клиенты смогут зайти на старую версию сайта, чтобы просмотреть билеты.

Перцовский также сообщил, что Укрзализныця продает онлайн 85% билетов, и добавил, что это "один из самых высоких показателей в Европе".

Напомним, как сообщил Перцовский, АО "Укрзализныця" разрабатывает модель изменения тарифов на пассажирские перевозки. Планируется, что стоимость билетов будет зависеть от популярности маршрутов и времени суток.

"Укрзализныця" усиливает борьбу с перекупщиками билетов

УЗ объявила, что с 1 августа 2024 года купить билеты на некоторые популярные международные рейсы можно будет только после подтверждения личности через приложение "Дія" или на новом сайте перевозчика.

Верификация через Дія. Подпись будет обязательной для продажи билетов на рейсы:

№19/20 Киев – Хелм – Киев;

№23/24 Киев – Хелм – Киев;

№51/52 Киев – Перемышль – Киев;

№89/90 Киев – Перемышль – Киев;

№73/74 Харьков – Перемышль – Харьков.

Решение является временной мерой на период пикового спроса для борьбы с активностью перекупщиков. В настоящее время "Укрзализныця" блокирует до 50 попыток массовой покупки билетов ежедневно.

Напоминаем, что подобная верификация уже внедрена для популярных рейсов в Варшаву и Вену.

"Укрзализныця" нарастила пассажиропоток на 23% за первое полугодие 2024 года

За первые шесть месяцев 2024 года услугами "Укрзализныци" воспользовались 13,3 миллиона пассажиров, что на 23% или 2,4 миллиона человек превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.

Добавим, что показатели пассажирских перевозок "Укрзализныци" вышли на довоенный уровень. За первые четыре месяца 2024 года компания перевезла на 25% больше пассажиров, чем за аналогичный период в прошлом году.

В мае свыше 2 миллиона пассажиров воспользовались услугами "Укрзализныци" для путешествий по Украине, а еще 200 тысяч – для поездок за границу.

В июне компания установила новый рекорд, перевозя за сутки 100 тысяч пассажиров – это самый большой показатель с начала войны, если не учитывать период эвакуации.