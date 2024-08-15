"Укрзалізниця" припинить продаж квитків на старому сайті: де купувати

Сервіс “Укрзалізниці” для купівлі та резервування онлайн залізничних квитків перестане працювати з 1 вересня. Купувати квитки можна буде через новий сайт і мобільний застосунок.

Про це повідомив керівник пасажирського напряму "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в інтерв’ю Forbes.

За його словами, старий сайт, розроблений у 2017 році на замовлення УЗ, перестане працювати з 1 вересня.

Де продаватимуть квитки

Проте пасажири зможуть і надалі купувати квитки онлайн через мобільний застосунок і новий сайт УЗ, а також в сторонніх сервісах із продажу залізничних квитків.

З осені за старим доменом буде відкриватися вже новий сервіс. Водночас клієнти ще зможуть зайти на стару версію сайту, щоб переглянути квитки.

Перцовський також повідомив, що наразі Укрзалізниця продає онлайн 85% квитків, та додав, що це "один з найвищих показників у Європі".

Нагадаємо, як повідомив Перцовський, АТ "Укрзалізниця" розробляє модель зміни тарифів на пасажирські перевезення. Планується, що вартість квитків залежатиме від популярності маршрутів та часу доби.

"Укрзалізниця" посилює боротьбу з перекупниками квитків

УЗ оголосила, що з 1 серпня 2024 року купити квитки на деякі популярні міжнародні рейси можна буде тільки після підтвердження особистості через додаток "Дія" або на новому сайті перевізника.

Верифікація через Дія.Підпис буде обов'язковою для продажу квитків на рейси:

№19/20 Київ – Хелм – Київ;

№23/24 Київ – Хелм – Київ;

№51/52 Київ – Перемишль – Київ;

№89/90 Київ – Перемишль – Київ ;

№73/74 Харків – Перемишль – Харків.

Зазначається, що рішення є тимчасовим заходом на період пікового попиту для боротьби з активністю перекупників. Наразі "Укрзалізниця" блокує до 50 спроб масової покупки квитків щодня.

Нагадуємо, що подібна верифікація вже впроваджена для популярних рейсів до Варшави та Відня.

"Укрзалізниця" наростила пасажиропотік на 23% за перше півріччя 2024 року

За перші шість місяців 2024 року послугами "Укрзалізниці" скористалися 13,3 мільйона пасажирів, що на 23% або 2,4 мільйона осіб перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Додамо, що показники пасажирських перевезень "Укрзалізниці" вийшли на довоєнний рівень. За перші чотири місяці 2024 року компанія перевезла на 25% більше пасажирів, ніж за аналогічний період минулого року.

У травні понад 2 мільйони пасажирів скористалися послугами "Укрзалізниці" для подорожей Україною, а ще 200 тисяч – для поїздок за кордон.

У червні компанія встановила новий рекорд, перевізши за добу 100 тисяч пасажирів – це найбільший показник з початку війни, якщо не враховувати період евакуації.