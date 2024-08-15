"Укрзалізниця" оголосила про додаткові рейси Інтерсіті+ між Одесою та Києвом

“Укрзалізниця” розширює швидкісне сполучення між Одесою та Києвом, додаючи рейси Інтерсіті+. Швидкісний поїзд №761/762 відправлятиметься з Києва о 06:03 і з Одеси о 14:20. Про це повідомив перевізник.

На маршруті курсуватиме "Тарпан" — міжрегіональний двосистемний поїзд ЕКр1-001, який цього літа святкує своє десятиріччя та пройшов плановий ремонт. Квитки на нові рейси вже доступні в застосунку "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що з 1 вересня старий сайт для онлайн-придбання залізничних квитків, перестане працювати. Квитки можна буде купувати через новий сайт і мобільний додаток.



Також, раніше повідомлялось, що “Укрзалізниця” збільшує кількість рейсів з Києва до Одеси, щоб задовольнити зростаючий попит. Додаткові поїзди "Інтерсіті" з Києва до Одеси будуть доступні 15, 21, 27 і 29 серпня та вирушатимуть з Києва о 06:03 та прибуватимуть до Одеси о 13:34. З Одеси поїзд відправлятиметься о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:54.



"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

За 4 місяці 2024 року "Укрзалізниця" поїздами дальнього сполученняперевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік за аналогічний період. Так, 8,43 млн пасажирів проїхали поїздами "Укрзалізниці" за період від січня до квітня цього року - порівняно з 6,78 млн у 2023 році.

Також повідомлялося, що у травні 2024 року "Укрзалізниця"забезпечила перевезення майже 2,2 мільйона пасажиріву межах України та близько 200 тисяч пасажирів у міжнародному сполученні.

У червні "Укрзалізниця" збільшила обсяг пасажирських перевезень на 18%, встановивши рекорд– 100 000 пасажирів за добу, що є найбільшою кількістю з початку повномасштабного вторгнення, не враховуючи період масової евакуації.