УЗ увеличила количество мест на самые популярные маршруты

В декабре традиционно наблюдается повышенный спрос на железнодорожные путешествия, поэтому для удовлетворения требований пассажиров "Укрзализныця" назначает дополнительные вагоны к поездам, которые курсируют по самым популярным маршрутам.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Традиционно в декабре имеем рост спроса на путешествия по железной дороге. Поэтому к поездам наиболее ажиотажных направлений добавляем вагоны", - сообщает перевозчик.

Дополнительные места получат такие рейсы как Киев – Варшава, Черновцы – Киев, Ковель – Запорожье, Ковель-Киев, Кривой Рог – Ясиня, Львов – Киев, появляются дополнительные места.

Кроме того, сегодня железная дорога запустила первый рейс поезда №143 по маршруту Сумы - Рахов, а со следующего года УЗ запустит новые маршруты в Карпаты, такие как "Луцк - Рахов", "Киев - Мукачево" и "Кривой Рог - Ясиня".

Также следует отметить, что на зимние праздники "Укрзализныця" возобновляет рейсы скоростного поезда Интерсити+ №743 сообщением Киев - Славско, который известен как " Лыжный экспресс ". Поезд начнет курсировать с 21 декабря.