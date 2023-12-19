УЗ збільшила кількість місць на найпопулярніші маршрути

У грудні традиційно спостерігається підвищений попит на залізничні подорожі тому для задоволення вимог пасажирів "Укрзалізниця" призначає додаткові вагони до потягів, які курсують за найпопулярнішими маршрутами.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Традиційно у грудні маємо зростання попиту на подорожі залізницею. Тому до поїздів найбільш ажіотажних напрямків додаємо вагони", - повідомляє перевізник.

Додаткові місця отримають такі рейси як Київ - Варшава, Чернівці - Київ, Ковель - Запоріжжя, Ковель-Київ, Кривий Ріг - Ясіня, Львів - Київ,.

Окрім того, сьогодні залізниця запустила перший рейс потягу №143 за маршрутом Суми – Рахів, а з наступного року УЗ запустить нові маршрути до Карпат, такі як "Луцьк - Рахів", "Київ - Мукачево"та "Кривий Ріг - Ясіня".

Також слід зазначити, що на зимові свята "Укрзалізниця" відновлює рейси швидкісного потяга Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славсько, який відомий як "Лижний експрес". Потяг почне курсувати з 21 грудня.