Поїзди на свята: "Укрзалізниця" анонсувала додаткові рейси у Львів та Трускавець

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Києва у Львів та Трускавець на пікові дати. Про це повідомила пресслужба компанії.

Київ – Львів: Інтерсіті+ на свята

Зі столиці у Львів курсуватиме поїзд Інтерсіті+ №741/742. Він вирушатиме з Києва 22, 24, 28, 30 грудня й 1, 2, 5, 7 січня о 14:58 та прибуватиме в пункт призначення о 20:56.

У зворотному напрямку він вирушатиме 23, 25, 29, 31 грудня та 2, 3, 6, 8 січня о 8:05 і прибуватиме до Києва о 14:10. У цьому напрямку також узгоджено зручну пересадку з варшавського рейсу через Раву-Руську.

На маршруті їздитиме двоповерховий електропоїзд Skoda, який зараз курсує під №729/730 "Київ – Черкаси". Тому на черкаському напрямку в вищезазначені дати їздитиме поїзд з сидячих вагонів зі зміненим графіком.

Поїзд у Трускавець: графік

Також перевізник призначив додатковий поїзд №159/160 "Київ – Трускавець" (через Львів). Він вирушатиме з Києва 23 та 29 грудня о 10:24 і прибуватиме до Трускавця о 19:35.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 23 і 29 грудня о 8:26 і прибуватиме до столиці о 18:44.

Квитки на найближчі дати доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чатботі, на сайті та в касах вокзалів.

Укрзалізниця: квитки на Новий рік

"Укрзалізниця" вже не вперше за останній час призначає додаткові поїзди на новорічні свята.

Днями було анонсовано такі рейси:

№27/28 "Київ – Мукачево" (вирушатиме в обох напрямках 22, 25, 28, 31 грудня та 3, 6, 9 січня);

№191/192 "Київ – Львів" (17, 22, 23, 25, 28, 29, 30 грудня, 1, 5, 6, 7, 13, 14 січня);

№167/168 "Одеса – Львів" (23, 30 грудня та 5, 14 січня);

№115/116 "Київ – Одеса" (22, 23, 25, 29, 30, 31 грудня, 5, 6, 7, 12, 13, 14 січня).

Тоді перевізник нагадав, що у випадку відсутності квитків на прямі поїзди між потрібними станціями, можна подивитися опції поїздок з пересадками.