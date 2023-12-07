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"Винні" діти: В "Укрзалізниці" пояснили дефіцит місць у поїздах до Карпат перед Новим роком
В "Укрзалізниці" вказують, що при організації перевезень у дефіцитному гірському напрямку в різдвяно-новорічний період насамперед надають перевагу дитячим групам та соціальним програмам, через що більшість місць у низці поїздів виявилися заповнені такими групами.
Як зазначають в держкомпанії, наразі вона перевезла з початку року в гірському напрямку вже біля 270 тисяч дітей, зокрема на відпочинок, реабілітацію, спеціальне навчання, за медичними та іншими потребами.
Серед пасажирів - діти внутріньо переміщених осіб, діти батьків-військовослужбовців, діти-сироти та інші соціальні категорії. Так, на грудень компанія вже оформила групові заявки на перевезення понад 40 тисяч дітей, переважно в напрямку Карпат.
"Це 94 поїзди по 12 вагонів. Від початку широкомасштабного вторгнення це рекордний показник, і групові перевезення майже досягли показника довоєнного періоду", - йдеться в повідомленні.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Наприклад, у пікові дати, з 22 по 29 грудня, 50-60% усіх місць у поїздах, що прямують до Прикарпаття чи Закарпаття (№81 Київ – Ужгород, №96 Київ – Рахів, №43 Черкаси – Івано-Франківськ та інші) "Укрзалізниця" віддала під дитячі групові замовлення.
"Саме для таких важливих перевезень "Укрзалізниця" й посилює насамперед гірський напрямок. Закликаємо інших пасажирів планувати поїздки заздалегіть. Продаж квитків відкривається за 20 діб до відправлення поїзда. Також рекомендуємо розглядати варіанти з пересадками, які зручно підказує застосунок УЗ", - наголошує перевізник.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" впровадила окремий сервіс бронювання для військовослужбовців і виділила у пріоритетному порядку резерв під їхні поїздки, завдяки чому зможуть скористатися поїздом навіть ті захисники й захисниці, які дізнаються про свою відпустку в останню мить.