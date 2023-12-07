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"Виноваты" дети: В "Укрзализныце" объяснили дефицит мест в поездах в Карпаты перед Новым годом
В "Укрзализныце" указывают, что при организации перевозок в дефицитном горном направлении в рождественско-новогодний период в первую очередь предпочитают детские группы и социальные программы, из-за чего большинство мест в ряде поездов оказались заполнены такими группами.
Как отмечают в госкомпании, она перевезла с начала года в горном направлении уже около 270 тысяч детей, в том числе на отдых, реабилитацию, специальное обучение, по медицинским и другим потребностям.
Среди пассажиров – дети внутренне перемещенных лиц, дети родителей-военнослужащих, дети-сироты и другие социальные категории. Так, на декабрь компания уже оформила групповые заявки на перевозку более 40 тысяч детей, преимущественно в направлении Карпат.
"Это 94 поезда по 12 вагонов. С начала широкомасштабного вторжения это рекордный показатель, и групповые перевозки почти достигли показателя довоенного периода", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Например, в пиковые даты, с 22 по 29 декабря, 50-60% всех мест в поездах, следующих в Прикарпатье или Закарпатье (№81 Киев – Ужгород, №96 Киев – Рахов, №43 Черкассы – Ивано-Франковск и другие) "Укрзализныця" отдала под детские групповые заказы.
"Именно для таких важных перевозок "Укрзализныця" и усиливает в первую очередь горное направление. Призываем других пассажиров планировать поездки заранее. Продажа билетов открывается за 20 суток до отправления поезда. Также рекомендуем рассматривать варианты с пересадками, которые удобно подсказывает приложение УЗ", - подчеркивает перевозчик.
Напомним также, что "Укрзализныця" внедрила отдельный сервис бронирования для военнослужащих и выделила в приоритетном порядке резерв под их поездки, благодаря чему смогут воспользоваться поездом даже те защитники и защитницы, которые узнают о своем отпуске в последний момент.