Поезда на праздники: "Укрзализныця" анонсировала дополнительные рейсы во Львов и Трускавец

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева во Львов и Трускавец на пиковые даты. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Киев – Львов: Интерсити+ на праздники

Из столицы во Львов будет курсировать поезд Интерсити+ №741/742. Он будет отправляться из Киева 22, 24, 28, 30 декабря и 1, 2, 5, 7 января в 14:58 и прибывать в пункт назначения в 20:56.

В обратном направлении он будет отправляться 23, 25, 29, 31 декабря и 2, 3, 6, 8 января в 8.05 и прибывать в Киев в 14.10. В этом направлении также согласована удобная пересадка с варшавского рейса через Раву-Русскую.

На маршруте будет ездит двухэтажный электропоезд Skoda, который сейчас курсирует под №729/730 "Киев – Черкассы". Поэтому на черкасском направлении в вышеупомянутые даты будет ездить поезд из сидячих вагонов с измененным графиком.

Поезд в Трускавец: график

Также перевозчик назначил дополнительный поезд №159/160 "Киев – Трускавец" (через Львов). Он будет отправляться из Киева 23 и 29 декабря в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35.

В обратном направлении поезд будет отправляться 23 и 29 декабря в 8:26 и прибывать в столицу в 18:44.

Билеты на ближайшие даты доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Укрзализныця: билеты на Новый год

"Укрзализныця" уже не впервые за последнее время назначает дополнительные поезда на новогодние праздники.

На днях были анонсированы следующие рейсы:

№27/28 "Киев – Мукачево" (будет отправляться в обоих направлениях 22, 25, 28, 31 декабря и 3, 6, 9 января);

№191/192 "Киев – Львов" (17, 22, 23, 25, 28, 29, 30 декабря, 1, 5, 6, 7, 13, 14 января);

№167/168 "Одесса – Львов" (23, 30 декабря и 5, 14 января);

№115/116 "Киев – Одесса" (22, 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 6, 7, 12, 13, 14 января).

Тогда перевозчик напомнил, что в случае отсутствия билетов на прямые поезда между нужными станциями можно посмотреть опции поездок с пересадками.