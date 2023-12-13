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Поезда на праздники: "Укрзализныця" анонсировала дополнительные рейсы во Львов и Трускавец
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева во Львов и Трускавец на пиковые даты. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Киев – Львов: Интерсити+ на праздники
Из столицы во Львов будет курсировать поезд Интерсити+ №741/742. Он будет отправляться из Киева 22, 24, 28, 30 декабря и 1, 2, 5, 7 января в 14:58 и прибывать в пункт назначения в 20:56.
В обратном направлении он будет отправляться 23, 25, 29, 31 декабря и 2, 3, 6, 8 января в 8.05 и прибывать в Киев в 14.10. В этом направлении также согласована удобная пересадка с варшавского рейса через Раву-Русскую.
На маршруте будет ездит двухэтажный электропоезд Skoda, который сейчас курсирует под №729/730 "Киев – Черкассы". Поэтому на черкасском направлении в вышеупомянутые даты будет ездить поезд из сидячих вагонов с измененным графиком.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Поезд в Трускавец: график
Также перевозчик назначил дополнительный поезд №159/160 "Киев – Трускавец" (через Львов). Он будет отправляться из Киева 23 и 29 декабря в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35.
В обратном направлении поезд будет отправляться 23 и 29 декабря в 8:26 и прибывать в столицу в 18:44.
Билеты на ближайшие даты доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.
Укрзализныця: билеты на Новый год
"Укрзализныця" уже не впервые за последнее время назначает дополнительные поезда на новогодние праздники.
На днях были анонсированы следующие рейсы:
- №27/28 "Киев – Мукачево" (будет отправляться в обоих направлениях 22, 25, 28, 31 декабря и 3, 6, 9 января);
- №191/192 "Киев – Львов" (17, 22, 23, 25, 28, 29, 30 декабря, 1, 5, 6, 7, 13, 14 января);
- №167/168 "Одесса – Львов" (23, 30 декабря и 5, 14 января);
- №115/116 "Киев – Одесса" (22, 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 6, 7, 12, 13, 14 января).
Тогда перевозчик напомнил, что в случае отсутствия билетов на прямые поезда между нужными станциями можно посмотреть опции поездок с пересадками.