В "Украэрорухе" назвали условие для возобновления полетов гражданских самолетов

Украина откроет воздушное пространство для гражданских самолетов, только если это будет безопасно на 100%.

Об этом заявила заместитель директора ГП "Украэрорух" по административным вопросам Оксана Ожигова, комментируя недавнее заявление французского министра о том, что Украина работает над открытием своего авиапространства для гражданских самолетов .

"Все что мы имеем в результате сегодняшней ночной атаки, мы называем "опасность". Все что связано с авиацией, мы ассоциируем со словом безопасность. Пока в воздушном пространстве Украины не будет гарантировано 100% ситуации безопасности, нам строить какие-либо прогнозы рано", - сказала она в эфире телеканала "Киев".

По ее словам, на сегодняшний день в Украине делают шаги, чтобы как можно быстрее возобновить полеты, когда это будет возможно.

"Но сейчас это все только подготовительная работа", – добавила Ожигова.

Напомним, воздушное пространство Украины закрыто для гражданских самолетов с 24 февраля 2022 года.

В Евроконтроле прогнозируют, что ограничения на авиапространства Украины, России, Беларуси и Молдовы останутся до конца 2029 года. Главным фактором, влияющим на развитие авиасообщения, в организации назвали российское вторжение в Украину.

Однако недавно министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что Украина упорно работает над открытием своего авиапространства для гражданских самолетов. Он также рассказал, что в настоящее время украинцы проходят практику на симуляторах во Франции и две страны согласились расширить это сотрудничество.

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