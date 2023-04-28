ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Транспорт
Дата публикации

В "Украэрорухе" назвали условие для возобновления полетов гражданских самолетов

Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Украина откроет воздушное пространство для гражданских самолетов, только если это будет безопасно на 100%.

Об этом заявила заместитель директора ГП "Украэрорух" по административным вопросам Оксана Ожигова, комментируя недавнее заявление французского министра о том, что Украина работает над открытием своего авиапространства для гражданских самолетов .

"Все что мы имеем в результате сегодняшней ночной атаки, мы называем "опасность". Все что связано с авиацией, мы ассоциируем со словом безопасность. Пока в воздушном пространстве Украины не будет гарантировано 100% ситуации безопасности, нам строить какие-либо прогнозы рано", - сказала она в эфире телеканала "Киев".

По ее словам, на сегодняшний день в Украине делают шаги, чтобы как можно быстрее возобновить полеты, когда это будет возможно.

"Но сейчас это все только подготовительная работа", – добавила Ожигова.

Напомним, воздушное пространство Украины закрыто для гражданских самолетов с 24 февраля 2022 года.

В Евроконтроле прогнозируют, что ограничения на авиапространства Украины, России, Беларуси и Молдовы останутся до конца 2029 года. Главным фактором, влияющим на развитие авиасообщения, в организации назвали российское вторжение в Украину.

Однако недавно министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что Украина упорно работает над открытием своего авиапространства для гражданских самолетов. Он также рассказал, что в настоящее время украинцы проходят практику на симуляторах во Франции и две страны согласились расширить это сотрудничество.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Нина Комащенко