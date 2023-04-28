В "Украерорусі" назвали умову для відновлення польотів цивільних літаків

Україна відкриє повітряний простір для цивільних літаків лише, коли це буде безпечно на 100%.

Про це заявила заступниця директора ДП "Украерорух" з адміністративних питань Оксана Ожигова, коментуючи нещодавню заяву французького міністра про те, що Україна працює над відкриттям свого авіапростору для цивільних літаків.

"Все що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо "небезпека". Все що пов'язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом безпека. Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано", - сказала вона в ефірі телеканала "Київ".

За її словами, на сьогодні в Україні роблять кроки, щоб якомога швидше відновити польоти, коли це буде можливим.

"Але зараз це все тільки підготовча робота", - додала Ожигова.

Нагадаємо, повітряний простір України закритий для цивільних літаків із 24 лютого 2022 року.

У Євроконтролі прогнозують, що обмеження на авіапростори України, Росії, Білорусі та Молдови залишаться до кінця 2029 року. Головним фактором, який впливає на розвиток авіасполучення, в організації назвали російське вторгнення в Україну.

Проте, нещодавно міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що Україна наполегливо працює над відкриттям свого авіапростору для цивільних літаків. Він також розповів, що наразі українці проходять практику на симуляторах у Франції, й дві країни погодилися розширити цю співпрацю.

Фото: ua.depositphotos.com