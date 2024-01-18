"Зенита" и "Вышгородской" больше не будет: в Киеве переименовали 9 станций городской электрички

В Киеве произошло переименование 9 станций городской электрички. Соответствующее решение было поддержано депутатами на пленарном заседании Киевского городского совета.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор, передает Киевский городской совет.

По словам Кандибора, новые названия получили одна железнодорожная станция и восемь железнодорожных платформ. Также новое название присвоено железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенку.

Сообщается, что решение было принято для более точного соответствия названиям топонимики столицы и облегчению навигации по историческим районам города.

Какие объекты были переименованы

железнодорожную станцию "Киев-Днепровский" переименовали на железнодорожную станцию "Никольская Слободка";

остановочную платформу "Рубежовский" - на остановочную платформу "Берестейская";

остановочную платформу "Зенит" - на остановочную платформу "Куреневка";

остановочную платформу "Левый Берег" - на остановочную платформу "Березняки";

остановочную платформу "Троещина-2" - на остановочную платформу "Радужный";

остановочную платформу "Троещина" - на остановочную платформу "Воскресенка";

остановочную платформу "Киевская-Русановка" - на остановочную платформу "Русановка";

остановочную платформу "Северная" станции "Киев-Пассажирский" - на остановочную платформу "Вокзальная";

остановочную платформу "Вышгородская" - на остановочную платформу "Приорка".

Железнодорожный мост через реки Днепр и Десенку теперь будет называться "Рыбальский железнодорожный мост".

Голосование в приложении "Киев цифровой" по переименованию станций городской электрички было запущено в январе 2023 года и длилось до 12 февраля. Инициировано оно было Укрзализныцей еще в конце ноября 2022 года.

Планировалось, что станция "Зенит" будет переименована в "Проспект Бандеры", однако остановились на названии "Куреневка".

Добавим, что в апреле 2022 года в Киеве переименовали сразу три железнодорожные станции. Новое название получила станция "Киев-Октябрьский" - ее переименовали в станцию "Грушки". Железнодорожную станцию "Киев-Московский" - на станцию "Киев-Демеевский". Железнодорожную станцию "Киев-Петровка" - на станцию "Почайная".

Напомним, станция столичного метро "Почайна" раньше называлась "Петровка", пока в 2018 году не произошло ее переименование. "Петровка" была открыта в 1980 году. Ее название происходит от прежнего названия Подольского района, называвшегося Петровским. Он, в свою очередь, назывался так в честь известного советского партийного деятеля и председателя Всеукраинского центрального исполнительного комитета Григория Петровского. А "Почайна" является древнейшим киевским топонимом, имеет важное историческое и культурное значение и имеет прямое отношение к территории, о которой идет речь, поэтому, по словам депутата Константина Богатова, должна была дать свое имя станции метрополитена и железнодорожной станции.