"Зеніту" і "Вишгородської" більше не буде: у Києві перейменували 9 станцій міської електрички

У Києві відбулося перейменування 9 станцій міської електрички. Відповідне рішення підтримали депутати на пленарному засіданні Київської міської ради.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор, передає Київська міська рада.

За словами Кандибора, нові назви отримали одна залізнична станція і вісім залізничних платформ. Також нова назва присвоєна залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка.

Повідомляється, що рішення було ухвалено для більш точної відповідності назв топоніміці столиці та полегшення навігації історичними районами міста.

Які об'єкти було перейменовано

залізничну станцію "Київ-Дніпровський" - на залізничну станцію "Микільська Слобідка";

зупинкову платформу "Рубежівський" - на зупинкову платформу "Берестейська";

зупинкову платформу "Зеніт" - на зупинкову платформу "Куренівка";

зупинкову платформу "Лівий Берег" - на зупинкову платформу "Березняки";

зупинкову платформу "Троєщина-2" - на зупинкову платформу "Райдужний";

зупинкову платформу "Троєщина" - на зупинкову платформу "Воскресенка";

зупинкову платформу "Київська-Русанівка" - на зупинкову платформу "Русанівка";

зупинкову платформу "Північна" станції "Київ-Пасажирський" - на зупинкову платформу "Вокзальна";

зупинкову платформу "Вишгородська" - на зупинкову платформу "Пріорка".

Залізничний міст через річки Дніпро і Десенка тепер називатиметься "Рибальський залізничний міст".

Голосування у застосунку "Київ цифровий" щодо перейменування станцій міської електрички було запущено у січні 2023 року і тривало до 12 лютого. Ініційовано воно було Укрзалізницею ще наприкінці листопада 2022 року.

Планувалося, що станція "Зеніт" буде перейменована на "Проспект Бандери", однак зупинилися на назві "Куренівка".

Додамо, що у квітні 2022 року в Києві перейменували одразу три залізничні станції. Нову назву отримала станція "Київ-Жовтневий" - її перейменували на станцію "Грушки". Залізничну станцію "Київ-Московський" - на станцію "Київ-Деміївський". Залізничну станцію "Київ-Петрівка" - на станцію "Почайна".

Нагадаємо, станція столичного метро "Почайна" раніше називалася "Петрівка", поки у 2018 році не відбулося її перейменування. "Петрівка" була відкрита у 1980 році. Її назва походить від колишньої назви Подільського району, який називався Петровським. Він у свою чергу називався так на честь відомого радянського партійного діяча та голови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету Григорія Петровського. А "Почайна" є найдавнішим київським топонімом, має важливе історичне та культурне значення та має пряме відношення до території, про яку йдеться, тому, за словами депутата Костянтина Богатова, мала дати своє ім'я станції метрополітену та залізничній станції.