Минобороны поддержало законопроект о создании Военной полиции

Министерство обороны Украины призвало народных депутатов определить приоритетным законопроект №6569-д о создании Военной полиции, который был зарегистрирован в Верховной Раде 31 мая 2024 года.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Министерство обороны Украины призывает народных депутатов определить приоритетным законопроект №6569-д о создании Военной полиции на базе Военной службы правопорядка ВСУ. Она будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21", - говорится в сообщении.

Также Министерство отмечает необходимость следственных полномочий для Военной полиции и планирует сотрудничать с депутатами для совершенствования законопроекта.

"Этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины, остро нуждающихся в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно Военная полиция", - отмечают в ведомстве.

Напомним, об идее о создании Военной полиции стало известно в августе 2023 года. Рабочая группа, созданная на базе комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, разрабатывает оптимальную модель будущей военной юстиции, частью которой станет Военная полиция как отдельное военное формирование.

Зачем нужна Военная полиция

Военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны. Этот орган хотят создать на основе Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины, которая является частью ВСУ. К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий).

Целью создания Военной полиции называется поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта (ГССТ), входящей в систему Минобороны.

Среди основных задач нового органа указаны следующие: правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса и военным уставам; оперативно-розыскная деятельность; специальная превенция в ВСУ и ГССТ; обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ и ГССТ.

Кроме того, предполагается, что Военная полиция будет заниматься защитой прав военнослужащих, защитой государственных имуществ и исполнением наказаний. Предполагается и достижение совместимости Военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО.