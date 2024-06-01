Міноборони підтримало законопроєкт про створення Військової поліції

Міністерство оборони України закликало народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт №6569-д про створення Військової поліції, який було зареєстровано у Верховній Раді 31 травня 2024 року.

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Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

"Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт №6569-д про створення Військової поліції на базі Військової служби правопорядку ЗСУ. Вона матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів, та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21", - йдеться в повідомленні.

Також Міністерство наголошує на необхідності слідчих повноважень для Військової поліції та планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту.

"Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція", - зауважують у відомстві.

Нагадаємо, про ідею щодо створення Військової поліції стало відомо у серпні 2023 року. Повідомлялося, що робоча група, створена на базі комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, розробляє оптимальну модель майбутньої військової юстиції, частиною якої стане Військова поліція як окреме військове формування.

Навіщо потрібна Військова поліція

Військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони. Цей орган хочуть утворити на основі Військової служби правопорядку у Збройних силах України, яка наразі є частиною ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій).

Метою створення Військової поліції називається підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ), яка входить до системи Міноборони.

Серед основних завдань нового органу вказано наступні: правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу та військових статутів; оперативно-розшукова діяльність; спеціальна превенція у ЗСУ та ДССТ; забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ та ДССТ.

Крім того, передбачається, що Військова поліція займатиметься захистом прав військовослужбовців, захистом державного майна та виконанням покарань. Передбачається й досягнення сумісності Військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.