СБУ успешно противодействует новой тактике ФСБ по вербовке агентов, — эксперт

СБУ успешно противодействует новой тактике фсб и пачками задерживает работающих на россию палиев. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что россияне сменили тактику вербовки своих агентов. «После разгрома владелец агентурных сетей в 22-23-м годах подчиненными Малыша, у врага перешли к вербовке агентов через интернет. Подпали авто военных и релейных шкафов на железной дороге. Это основные мишени, которые россияне выбрали для своей новой агентуры. Однако, по большому счету, результат тот же: СБУ успешно противодействует новой тактике ФСБ и пачками задерживает любителей рублей», — акцентирует эксперт.

Черненко отмечает, что системная работа украинской контрразведки уже привела к снижению количества подобных инцидентов, особенно на железной дороге. «ФСБ ищет таких изменников разными методами. Либо рассчитывая пророссийские посты в соцсетях, либо вербуя через предложения работы в телеграмме. Отдельная категория – те, кто вступил в контакт со спецслужбами России на оккупированной территории или будучи в России. Кроме того, часто ФСБ вербует в соцсетях для подобных задач несовершеннолетних», – пишет экс-нардеп.

По его словам, поджигателей можно разделить на две категории: первая – идейные любители «русского мира»; вторая – безидеологические любители денег.

«Впрочем, результат для обеих категорий одинаков: за поджоги имущества военных или железные дороги – до 8 лет лишения свободы. Если же, кроме того, речь идет и о наведении вражеских ракет, то сроки могут иметь пожизненный срок. При этом враг не спешит обменивать своих разоблаченных агентов, относясь к ним, как к хламу», — резюмирует эксперт.