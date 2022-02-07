В Украине построят космодром на базе морской платформы, - Тафтай

Государственное космическое агентство Украины работает над созданием проекта строительства отечественного космодрома на базе морской платформы. В настоящее время проект оценивают в 4,8 миллиарда гривен.

Об этом рассказал глава Госкосмоса Владимир Тафтай в интервью изданию "Суспильне".

Он сообщил, что "плавучий космодром" получит название "Морской старт". Тафтай отметил, что 4,8 миллиарда гривен для строительства космодрома — это небольшая цена. Он уточнил, что при реализации проекта будут использовать технологические звенья и инфраструктуру, которую имеют украинские предприятия.

В то же время оценить стоимость содержания такого космодрома сейчас сложно, уточняет глава Госкосмоса.

"Чем больше ракета, тем больше затраты. И издержки эти растут в геометрической прогрессии. Поэтому мы ставили акцент на создании легкой ракеты, отвечающей потребностям Украины. Кроме того, экономически рассчитано, что этот проект будет интересен с точки зрения выведения спутников на орбиту. Таким образом, это будет привлекательно и для операторов космической системы и для тех, кто запускает спутники, то есть заказчиков", — рассказал Тафтай.

"Морской старт" планируют построить до 2025 года на базе морской платформы и запускать ракеты либо из Атлантики, либо из Индийского океана, добавил глава Госкосмоса.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются построить космодром на границе Одесской и Николаевской областей. Для его строительства должны быть соблюдены определенные требования, необходима большая безлюдная территория: не меньше 500 километров по трассе полета, и никаких значительных объектов по 200 километров в обе стороны.

Кроме того, Тафтай заявлял, что Украина планирует принять участие в проекте по отправке людей на Луну, а также может помочь с построением поселения на спутнике, созданием соответствующих энергосистем и систем жизнедеятельности.