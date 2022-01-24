Андрей Шевченко согласился стать главным тренером сборной Польши за 2,5 млн евро в год и будет противостоять России — СМИ

Польский футбольный союз и украинский тренер Андрей Шевченко согласовали условия будущего контракта. Об этом сообщает телеграм-канал vZbirna.

По информации источника издания, Шевченко будет получать зарплату в размере 2,5 млн евро в год. Одну часть этих средств ему будет выплачивать Польский футбольный союз, другую — спонсоры.

Теперь Андрею Шевченко осталось согласовать детали контракта с клубом "Дженоа", руководство которого уволило украинца с поста главного тренера.

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сказал, что поиски нового главы тренерского штаба сборной подходят к концу, а его фамилию объявят 31 января.

Польше предстоят игры плей-офф за право выйти в финальную часть Чемпионата мира, который в 2022 году пройдет в Катаре. Уже 22 марта сборная сыграет с Россией на поле соперника. В бытность игроком Шевченко в 1999 году забил памятный гол в ворота сборной этой страны.

Предыдущий главный тренер сборной Польши Паулу Соуза покинул свой пост, чтобы возглавить бразильский клуб "Фламенго". Он согласился выплатить неустойку в размере 300 тысяч евро.

Напомним, Андрей Шевченко раньше был главным тренером сборной Украины, но 1 августа 2021 года сообщил, что прощается с национальной командой. Под его руководством национальная команда впервые в своей истории дошла до 1/4 финала Чемпионата Европы.