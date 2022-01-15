Андрей Шевченко больше не возглавляет ФК "Дженоа"

Итальянский футбольный клуб "Дженоа" заявил, что Андрей Шевченко освобожден с поста главного тренера. В организации публично поблагодарили тренера и его помощников за проделанную работу.

Об этом сообщила пресс-служба ФК "Дженоа".

"Сообщаем, что тренер Андрей Шевченко освобожден от занимаемой должности. Клуб благодарит тренера и его сотрудников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание CalcioMercato.com, новым главным тренером ФК "Дженоа" может стать Бруно Лаббадиа. По мнению журналистов, если не произойдет каких-либо непредвиденных обстоятельств, то именно 55-летний немецкий специалист станет новым главным тренером "Дженоа" вместо Андрея Шевченко.

Пост главного тренера "Дженоа" Шевченко занял 7 ноября. У него контракт был рассчитан до 30 июня 2024-го.

Начиная с того времени, его команда так и не смогла выиграть ни одну из девяти игр национального первенства. Кроме того, шесть встреч в Серии А завершились поражениями. Три матча - вничью.

Андрей Шевченко раньше был главным тренером сборной Украины, но 1 августа 2021 года сообщил, что прощается с национальной командой.

Напомним, сборная Украины по футболу под руководством Шевченка впервые в своей истории дошла до 1/4 финала чемпионата Европы.

За выход в полуфинал украинцы играли против Англии и уступили со счетом 4:0 в Риме на "Стадио Олимпико".

Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины по футболу стал Александр Петраков.