Главным тренером сборной Украины по футболу стал Александр Петраков: что о нем известно

Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины по футболу стал Александр Петраков.
Его официально представили 18 августа 2021 года, сообщил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.
В частности, Петракова представили на заседании Исполкома УАФ. Теперь именно он будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к Чемпионату мира-2022.
Главным достижением Петракова на данный момент является то, что под его руководством молодежная сборная Украины стала чемпионом мира в 2019 году.
Александр Петраков родился 6 августа 1957 года в городе Киеве. Является воспитанником киевского футбольного клуба "Динамо".
С 2009 года имеет почетное спортивное звание заслуженного тренера Украины. В 2019 году был награжден президентом Украины званием заслуженного работника физической культуры и спорта Украины.
Именно под руководством Петракова молодежная национальная команда впервые в истории украинского футбола выиграла чемпионат мира среди 20-летних. Произошло это в 2019 году.
Также на данный момент у специалиста есть действующий контракт с Украинской ассоциацией футбола — он тренирует сборную Украины U-18.
До этого главным кандидатом на должность тренера основной сборной был Сергей Ребров, однако он продолжит тренировать арабский "Аль-Айн". Разорвать контракт ему так и не удалось.
Ранее сообщалось, что эмиратский клуб "Аль-Айн" не отпускал главного тренера команды Реброва на аналогичную должность в сборной Украины.
Напомним, 1 августа 2021 года главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил об истечении пятилетнего контракта с УАФ и уходе с должности.
Напомним, сборная Украины по футболу впервые в своей истории дошла до 1/4 финала чемпионата Европы.
За выход в полуфинал украинцы играли против Англии и уступили со счетом 4:0 в Риме на "Стадио Олимпико".