Общество 50 минут назад

Новым главным тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров

Он подпишет контракт с УАФ на два года с возможной пролонгацией еще на год

Сергей Ребров. Фото: dynamo.kiev.ua Сергей Ребров. Фото: dynamo.kiev.ua
Сергей Ребров. Фото: dynamo.kiev.ua

Сергея Реброва 9 августа 2021 года назначат новым главным тренером сборной Украины по футболу.

Об этом сообщил глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич в интервью Meta-ratings.com.ua.

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"Хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", — отметил Маркевич.

Он также заявил о своем решении завершить работу на посту главы комитета национальных сборных Украины.

"Считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ", — добавил он.

Как сообщает Sport.ua, 47-летний бывший наставник "Динамо", "Аль-Ахли" и "Ференцвароша" Сергей Ребров договорился о разрыве контракта с "Аль-Айном" и уже в понедельник будет представлен в качестве наставника сборной Украины.

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По информации издания, он подпишет контракт по схеме "2+1". То есть, вначале он будет руководить украинскими футболистами в отборе на ЧМ-2022 и ЧЕ-2024. А по окончании отбора на первенство континента соглашение может быть продолжено еще на год.

Ранее Андрей Шевченко покинул пост главного тренера украинской сборной. О своей отставке он объявил вскоре после удачного участия в Евро-2020.

Напомним, сборная Украины по футболу впервые в своей истории дошла до 1/4 финала чемпионата Европы.

За выход в полуфинал украинцы играли против Англии и уступили со счетом 4:0 в Риме на "Стадио Олимпико".

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