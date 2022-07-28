Covid-19 не зник: в Україні виявили новий варіант штаму "Омікрон"

Covid-19 нікуди не зник. Вірус мутує і намагається ухилитись від імунної відповіді. В Україні виявили новий різновид штаму "Омікрон", який називають ВА.5.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Завдяки секвенуванню зразків вдалось виявити, що в Україні з’явився новий різновид штаму "Омікрон" – ВА.5. Наразі цей штам виявили у Чернівецькій області – 7 випадків", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що раніше в Україні визначали лише різновиди ВА.1 та ВА.2 цього штаму.

Підтип BA.5 штаму "Омікрон" був вперше виявлений у Південній Африці у зразку, відібраному 25 лютого 2022 року.

У травні цього року у Європейському центрі контролю та профілактики захворювань назвали підтипи ВА.4 та ВА.5 "такими, що викликають занепокоєння".

Станом на 17 липня підтип ВА.5 штаму "Омікрон" виявляють у більш ніж 75% зразків, відібраних у пацієнтів із COVID-19 у США та майже у 80% зразків у Великобританії.

"У середньому цей підтип розповсюджується в країнах Європи на 50% швидше у порівнянні із підтипом ВА.2, який поширювався цієї зими – одразу після первинного штаму "Омікрон"", - зазначають у МОЗ.

У відомстві зазначають, що вірус може більше ухилятись від імунної відповіді, тому в Європі почала зростати кількість тяжких випадків та смертей.

"Наявна інформація вказує, що отримання бустерної дози значно підвищує рівень утворення нейтралізувальних антитіл навіть проти цього підтипу вірусу. Водночас з досліджень клітинного імунітету відомо, що Т-клітини, утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму "Омікрон". Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті", - підкреслили у МОЗ.

Зазначимо, з початку повномаштабної війни з Росією МОЗ не дає щоденної статистики щодо кількості нових випадків захворюваності на коронавірус в Україні.