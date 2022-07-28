Covid-19 не исчез: в Украине обнаружили новый вариант штамма "Омикрон"

Covid-19 никуда не делся. Вирус мутирует и пытается уклониться от иммунного ответа. В Украине обнаружили новую разновидность штамма "Омикрон", которую называют ВА.5.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Благодаря секвенированию образцов удалось обнаружить, что в Украине появилась новая разновидность штамма "Омикрон" – ВА.5. В настоящее время этот штамм был обнаружен в Черновицкой области – 7 случаев", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что ранее в Украине определяли разновидности ВА.1 и ВА.2 этого штамма.

Подтип BA.5 штамма "Омикрон" был впервые обнаружен в Южной Африке в образце, отобранном 25 февраля 2022 года.

В мае этого года в Европейском центре контроля и профилактики заболеваний назвали подтипы ВА.4 и ВА.5 "вызывающими беспокойство".

По состоянию на 17 июля подтип ВА.5 штамма "Омикрон" обнаруживают у более чем 75% образцов, отобранных у пациентов с Covid-19 в США и около 80% образцов в Великобритании.

"В среднем этот подтип распространяется в странах Европы на 50% быстрее по сравнению с подтипом ВА.2, который распространялся этой зимой сразу после первичного штамма "Омикрон"", - отмечают в Минздраве.

В ведомстве подчеркивают, что вирус может больше уклоняться от иммунного ответа, поэтому в Европе стало расти количество тяжелых случаев и смертей.

"Имеющаяся информация указывает, что получение бустерной дозы значительно повышает уровень образования нейтрализующих антител даже против этого подтипа вируса. В то же время из исследований клеточного иммунитета известно, что Т-клетки, образованные в теле человека после трех доз мРНК вакцины, сохраняют свою эффективность против штамма "Омикрон. Именно клеточный иммунитет связывают с защитой против тяжелого течения инфекции, госпитализации и смерти, - подчеркнули в Минздраве.

Отметим, с начала полномасштабной войны с Россией Минздрав не дает ежедневной статистики по количеству новых случаев заболеваемости коронавирусом в Украине.