Майк Тайсон сенсаційно повертається на ринг для бою з Джейком Полом: скільки можуть заробити суперники

15 листопада в рамках великого вечора боксу в Арлінгтоні (США) легендарний 58-річний боєць Майк Тайсон, який несподівано вирішив повернутися на ринг, зустрінеться з популярним блогером і спортсменом-початківцем Джейком Полом, якому всього 27 років. Захід розпочнеться о 4:00 за київським часом, а головний поєдинок вечора очікується близько 7:00.

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Спочатку поєдинок був запланований на липень, проте через проблеми зі здоров'ям Тайсон змушений був взяти паузу. Загострення виразки шлунка змусило "Залізного Майка" відкласти своє повернення, але тепер він готовий знову вийти на ринг.

Бій, який називають найнезвичайнішою і найочікуванішою подією року у світі боксу, буде восьмираундовим. Його результати увійдуть до професійного заліку обох учасників, що викликало жваві дискусії серед спортсменів та експертів.

Зокрема, багато хто побоюється за здоров'я Тайсона, враховуючи його вік та довгу відсутність у професійному боксі: свій останній професійний поєдинок він провів ще 2005 року.

Деякі ж сумніваються, що бій, заявлений як професійний, буде таким насправді, пам'ятаючи про попередні показові поєдинки за участю легендарних боксерів минулого, коли рефері демонстративно виносили рішення про нічийний результат.

З іншого боку, перемога над легендою боксу, нехай і у професійному заліку, викликає сумніви щодо спортивної цінності для Пола. Хейтери критикують блогера за вибір "старіючих" опонентів, проте Джейк впевнено відповідає, що прагне стати "великим".

Скільки можуть отримати за бій Тайсон і Пол

У випадку з Тайсоном блогер, відомий своїми боями з ветеранами та зірками ММА, заявив, що його мета — заробити 40 мільйонів доларів, нокаутувавши 58-річного суперника. Більше того, щоб підігріти інтерес, Пол запропонував йому незвичайне заклад: якщо Майк протримається більше чотирьох раундів, блогер виплатить 5 мільйонів доларів.

У разі ж дострокової перемоги Пола Тайсон мав би зробити татуювання з декларуванням любові до свого суперника. Однак Тайсон пропозицію відхилив, назвавши суму "занадто маленькою".

Свій же гонорар він не розголошує. Проте ще навесні приятель Тайсона – олімпійський чемпіон та екс-чемпіон UFC у двох вагах Генрі Сехудо – заявляв, що той заробить у разі перемоги 20 мільйонів доларів.

При цьому західні ЗМІ повідомляли, що ця сума може взагалі бути на рівні гонорару Пола, тобто вдвічі більшою. Причому таких грошей, зазначимо, 58-річний боксер не заробляв і раніше: за перший бій з Евандером Холіфілдом він отримав 30 мільйонів, за реванш — 20 мільйонів, а за бій з Ленноксом Льюїсом — 35 мільйонів доларів.

Цікаво, що сам колишній абсолютний чемпіон світу Льюїс, якому зараз 59 років, також заявляв, що не проти провести реванш із Тайсоном, проте спочатку подивиться, як той виглядатиме у бою з Полом. Тайсон стверджує, що не переживає за свій стан здоров'я і навіть готовий померти прямо на рингу, якщо не впорається опонентом.

"Цей бій не сильно змінить моє життя з фінансової точки зору. Якщо я виграю, то стану безсмертним. Якщо не впораючя, то не хочу вмирати в лікарняній палаті, краще помру на рингу", — заявляв він.

Зазначимо, що у заліку Тайсона, який, як вважалося, вже закінчив спортивну кар'єру, 56 професійних боїв, з яких він виграв 50, у тому числі 44 – нокаутом. На рахунку Пола на сьогодні 10 перемог, у тому числі 7 — нокаутом, і одна поразка від британця Томмі Ф'юрі, брата Тайсона Ф'юрі.

Також цікаво, що на бій Пола та Тайсона було продано пакет VIP-квитків рекордною вартістю 2 мільйони доларів. Він включає 10 місць поблизу рингу, дводенне розкішне проживання в готелі, охорону та супровід під час бою, а також фото в роздягальні перед боєм з обома учасниками, рукавиці з їхніми автографами та можливість зробити фото на рингу після бою. Однак хто купив квитки, невідомо.