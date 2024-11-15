Майк Тайсон сенсационно возвращается на ринг для боя с Джейком Полом: сколько могут заработать соперники

15 ноября в рамках большого вечера бокса в Арлингтоне (США) легендарный 58-летний боец Майк Тайсон, неожиданно решивший вернуться на ринг, встретится с популярным блогером и начинающим спортсменом Джейком Полом, которому всего 27 лет. Мероприятие начнется в 4:00 по Киеву, а главный поединок вечера ожидается около 7:00.

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Изначально поединок был запланирован на июль, однако из-за проблем со здоровьем Тайсон был вынужден взять паузу. Обострение язвы желудка заставило "Железного Майка" отложить свое возвращение, но теперь он готов снова выйти на ринг.

Бой, который называют самым необычным и ожидаемым событием года в мире бокса, будет восьмираундовым. Его результаты войдут в профессиональный зачет обоих участников, что вызвало оживленные дискуссии среди спортсменов и экспертов.

В частности, многие опасаются за здоровье Тайсона, учитывая его возраст и долгое отсутствие в профессиональном боксе: свой последний профессиональный поединок он провел еще в 2005 году.

Некоторые же сомневаются, что бой, заявленный как профессиональный, будет таковым в действительности, памятуя о предыдущих показательных поединках с участием легендарных боксеров прошлого, когда рефери демонстративно выносили решение о ничейном исходе.

С другой стороны, победа над легендой бокса, пусть и в профессиональном зачете, вызывает сомнения в спортивной ценности для Пола. Хейтеры критикуют блогера за выбор "стареющих" оппонентов, однако Джейк уверенно отвечает, что стремится стать "великим".

Сколько могут получить за бой Тайсон и Пол

В случае с Тайсоном блогер, известный своими боями с ветеранами и звездами ММА, заявил, что его цель - заработать 40 миллионов долларов, нокаутировав 58-летнего соперника. Более того, чтобы подогреть интерес, Пол предложил ему необычное пари: если Майк продержится больше четырех раундов, блогер выплатит 5 миллионов долларов.

В случае же досрочной победы Пола Тайсон должен будет сделать татуировку с признанием в любви к своему сопернику. Однако Тайсон предложение отклонил, назвав сумму "слишком маленькой".

Свой же гонорар он не разглашает. Однако еще весной приятель Тайсона - олимпийский чемпион и экс-чемпион UFC в двух весах Генри Сехудо - заявлял, что тот заработает в случае победы 20 миллионов долларов.

При этом западные СМИ сообщали, что эта сумма может и вовсе быть на уровне гонорара Пола, то есть вдвое большей. Причем таких денег, отметим, 58-летний боксер не зарабатывал и ранее: так, за первый бой с Эвандером Холифилдом он получил 30 миллионов, за реванш - 20 миллионов, а за бой с Ленноксом Льюисом - 35 миллионов долларов.

Любопытно, что сам бывший абсолютный чемпион мира Льюис, которому сейчас 59 лет, также заявлял, что не против провести реванш с Тайсоном, однако сперва посмотрит, как тот будет выглядеть в бою с Полом. Тайсон же утверждает, что не переживает за свое состояние здоровья и даже готов умереть прямо на ринге, если не справится оппонентом.

"Этот бой не сильно изменит мою жизнь с финансовой точки зрения. Если я выиграю, то стану бессмертным. Если буду плох, то не хочу умирать в больничной палате, лучше умру на ринге", - заявлял он.

Отметим, что в зачете Тайсона, который, как считалось, уже закончил спортивную карьеру, 56 профессиональных боев, из которых он выиграл 50, в том числе 44 - нокаутом. На счету же Пола на сегодня 10 побед, в том числе 7 - нокаутом, и одно поражение от британца Томми Фьюри, брата Тайсона Фьюри.

Также любопытно, что на бой Пола и Тайсона был продан пакет VIP-билетов рекордной стоимостью 2 миллиона долларов. Он включает 10 мест вблизи ринга, двухдневное роскошное проживание в гостинице, охрана и сопровождение во время боя, а также фото в раздевалке перед боем с обоими участниками, перчатки с их автографами и возможность сделать фото на ринге после боя. Кто купил билеты, неизвестно.