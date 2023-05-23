Наркомафії не існує. Це міф вигаданий боягузливими наркодилерами - організатори акції "Спіймай баригу"

Згідно з представниками цього проєкту, в Україні не існує справжніх наркобаронів або центрів керування наркоторгівлею. Організатори акції "Спіймай баригу" стверджують, що мафіозі, які вважаються недоторканими та начебто мають "серйозну кришу", насправді є лише міфом. Організатори закликають всіх громадян і просто небайдужих людей не лякатися та долучатися до акції.

Організатори також зазначають, що наркодилери – це звичайні злочинці, які самі бояться поліції та громадян України. Вони запевняють, що участь у акції "Спіймай баригу" може допомогти в очищенні країни від наркозалежності.

Акція "Спіймай баригу" набуває популярності та поширюється по всіх містах України. Безліч людей звертаються до правоохоронних органів і надсилають організаторам акції інформацію про діяльність бариг і нарколабораторій. Кожен, хто бажає долучитися до акції, може ознайомитися з подробицями та умовами акції на офіційному веб-сайті проєкту.