Наркомафии не существует. Это миф выдуманный трусливыми наркодилерами - организаторы акции "Поймай барыгу"

Согласно представителям этого проекта, в Украине нет настоящих наркобаронов или центров управления наркоторговлей. Организаторы акции "Поймай барыгу" утверждают, что мафиози, которые считаются нетронутыми и якобы имеют "серьезную крышу", на самом деле только миф. Организаторы призывают всех граждан и просто неравнодушных людей не пугаться и приобщаться к акции.

Организаторы также отмечают, что наркодилеры – обычные преступники, которые сами боятся полиции и граждан Украины. Они уверяют, что участие в акции "Поймай барыгу" может помочь в очищении страны от наркозависимости.

Акция "Поймай барыгу" приобретает популярность и распространяется по всем городам Украины. Множество людей обращаются в правоохранительные органы и посылают организаторам акции информацию о деятельности барыг и нарколабораторий. Каждый желающий присоединиться к акции может ознакомиться с подробностями и условиями акции на официальном веб-сайте проекта.