Олимпиада-2022: украинскую спортсменку временно отстранили от соревнований из-за допинга

Украинская лыжница Валентина Каминская не прошла допинг-контроль. Поэтому до выяснения обстоятельств ее отстранили от участия в Олимпийских играх в Пекине.

Об этом сообщает International Testing Agency (Международном агентстве тестирования).

Под управлением органа по тестированию и Международного олимпийского комитета (МОК) во время антидопингового контроля 10 февраля у Каминской взяли пробу.

В результате в крови лыжницы обнаружили запрещенные вещества: анаболические стероиды (местеролон) и два стимулятора (метилгексанамин и гептаминол).

Каминскую уже проинформировали о выявлении запрещенных веществ, также спортсменке сообщили, что ее отстраняют от соревнований до разрешения вопроса в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами МОК.

"Это означает, что спортсменке запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках или в какой-либо деятельности во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине", — уточнили в International Testing Agency.

Теперь Каминская имеет право оспорить свое отстранение в суде – Антидопинговом отделе (CAS ADD).

Ранее сборная Украина пропустила командный турнир по фристайлу из-за того, что перед стартом у троих спортсменов выявили коронавирусную инфекцию.

У наших спортсменов были хорошие шансы на одну из медалей: в сезоне 2021/22 годов украинские лыжные акробаты участвовали в двух этапах Кубка мира и оба раза завоевали бронзовые награды.

Отметим, что Украина уже получила первую медаль на Олимпиаде в Пекине. В лыжной акробатике среди мужчин второе место занял украинец Александр Абраменко.