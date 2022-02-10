Питер Джексон, Брюс Спрингстин и Jay-Z стали самыми высокооплачиваемыми в шоу-бизнесе-2021

Режиссер фильмов "Властелин колец" Питер Джексон стал самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса и третьим режиссером-миллиардером в истории. Об этом сообщает Forbes.

Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон в ноябре 2021 года продал за $1,6 млрд компании Unity Software часть своей студии Weta Digital, которая занимается визуальными эффектами. Но этой сделке он заработав $580 млн и стал третьим режиссером-миллиардером в истории после Спилберга и Джорджа Лукаса.

Второе место в списке занял музыкант Брюс Спрингстин. Этому помогла продажа за $500 млн мастер-записи и права на релиз всей записанной им музыки, включая 11 мультиплатиновых альбомов компании Sony Music. Заработок музыканта за год оценен в $435 млн.

Топ-3 рейтинга закрывает Jay-Z, который заработал $340 млн благодаря продаже доли акций в музыкальном стриминге Tidal и бренда шампанского Armand de Brignac.

В списке также представлены музыканты Канье Уэст ($235 млн), Пол Саймон ($200 млн), Райан Теддер ($160 млн) и Боб Дилан ($130 млн).

Благодаря продаже прав на использование контента шестую строчку в рейтинге получили создатели "Южного парка" Мэтт Стоун и Трей Паркер, которые заработали в 2021 году $210 млн. Авторы мультсериала заключили сделку со стримингом Viacom на показ проекта.

Риз Уизерспун стала самой высокооплачиваемой женщиной в индустрии развлечений — она заняла двенадцатую строчку рейтинга после продажи части своей продюсерской студии Hello Sunshine частной инвестиционной компании Blackstone.

По оценкам Forbes, совокупное состояние 25 самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса до вычета налогов и сборов достигло 4,4 миллиарда долларов. Это в два раз больше, чем в 2021 году. При этом издание отмечает, что большинство участников списка не создали ничего нового, а только продали свои студии, компании или музыкальные каталоги.

Многие известные музыканты в последнее время неплохо заработали, торгуя правами на свои песни. Так, компания Universal Music Publishing Group (UMPG), ведущее глобальное музыкальное издательское подразделение Universal Music Group, приобрела права на более чем 600 композиций Боба Дилана, то есть полный архив почти за 60 лет. А музыкальная издательская компания Warner Chappell Music (WCM, дочерняя структура одной из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний Warner Music Group) приобрела у наследников Дэвида Боу глобальные права на публикацию музыки из каталога певца за более чем $250 млн.