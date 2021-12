Брюс Спрингстин продал музыкальный каталог за рекордные 500 миллионов долларов

Знаменитый рок-исполнитель Брюс Спрингстин продал Sony Music весь свой каталог с записанной музыкой и публикациями примерно за 500 миллионов долларов. Об этом сообщает Variety.

В отчете Billboard говорится, что на сегодняшний день это стало самой крупной сделкой с каталогом музыки для одного исполнителя. Сумма превысила объем продаж Боба Дилана своего издания компании Universal почти за 400 миллионов долларов.

Представители музыканта и Sony Music не комментируют это событие, но несколько источников сообщают, что «сделка заключена».

Новости о переговорах впервые появились в начале ноября 2021 года; хотя официальных комментариев не было, источники сообщили, что сделка по записи музыки, которая включает в себя такие мультиплатиновые альбомы, как «Born in the USA», «Born to Run» и «Darkness on the Edge of Town», уже завершена. Хотя изначально прогнозировалась цифра в 350 миллионов долларов, судя по всему, торги активизировались.

Спрингстин работает с Columbia Records в Sony Music с момента его первого контракта с лейблом в 1972 году, он приобрел права на свою музыку в рамках пересмотра контракта в 1990-х годах.

Продажа прав на свою музыку является проклятием для многих артистов, но со временем она становится привлекательным вариантом — особенно сегодня, когда каталоги песен достигают невообразимых ранее цен, а артисты принимают во внимание реалии жизни. Еще одним сильным стимулом для продаж является ожидаемое увеличение налогов на прирост капитала.

Брюс Спрингстин — один из самых успешных рок-артистов, записывающихся за последние 50 лет: по данным RIAA, только в США было продано 65,5 миллионов альбомов. По оценке Billboard, каталог альбомов Спрингстина принес в 2020 году около 15 миллионов долларов дохода, а его каталог публикаций — около 7,5 миллионов долларов в год.

Напомним, пандемия и расцвет стриминговых сервисов оставляют многих музыкантов без доходов. Им помогает продажа каталогов. Такие сделки уже осуществили Боб Дилан, Билли Айлиш и Кендрик Ламар.

В ноябре 2021 года за 100 миллионов долларов продала 80% своего каталога другая легендарная звезда — Стиви Никс из Fleetwood Mac, одной из самых успешных групп в истории музыки. Покупателем стала компания Primary Wave, которая в последнее время активно инвестирует в покупку каталогов артистов.