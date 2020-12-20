Последний шанс на миллион: почему рок-звезды стали продавать права на все свои песни

Боб Дилан — одна из величайших звезд рок-музыки из ныне живущих — на днях продал издательские права на 600 своих песен, написанных за почти 60 лет. Покупатель — компания Universal Music, которая теперь владеет правами на все легендарные хиты Боба — от Blowin’ in the Wind до Knockin’ on Heaven’s Door — заплатила за это 300 миллионов долларов или по 500 тысяч долларов за песню (!) и назвала покупку "самой важной сделкой всех времен".

Дилан — не первая и уж точно далеко не последняя легенда рок-музыки, которая вынуждена продать издательские права на свои песни. Икона американского кантри Долли Партон тоже раздумывает над подобной сделкой, а такие звезды как Брюс Спринстин, Билли Айлиш, Кендрик Ламар и Post Malone уже сделали это.

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Очередь из желающих

"Не секрет, что искусство сочинения песен — это основа всей великой музыки, всем также известно, что Боб — один из самых великих мастеров этого искусства. Его песни — замечательные и трогательные, вдохновляющие и прекрасные, вдумчивые и дерзкие — находятся вне времени. И неважно, когда они были написаны — вчера или полвека назад", — заявил глава Universal Music Group Люсьен Грейндж, комментируя покупку издательских прав на все песни Боба Дилана.

Сам же Нобелевский лауреат до сих пор никак не прокомментировал сделку. И сложно не согласиться, что в данном случае молчание — золото. Теперь его состояние увеличилось на 300 миллионов долларов, но доходы от его песен отныне будет получать Universal.

New York Times справедливо предполагает, что сумма сделки рекордная: раньше никто не выкладывал такие деньги за издательские права на музыку. Но права на песни в последние годы продаются очень активно. Только в прошлом году общая сумма похожих сделок достигла 4 миллиардов долларов. В 2020 году аналитики ожидают еще больше. Песни рок-звезд все еще популярны, постоянно звучат в рекламе, фильмах, видеоиграх, а значит — приносят доход своим авторам. Или тем, кто распоряжается издательскими правами.

Сразу после того, как Дилан стал богаче на 300 миллионов долларов, другая икона американской поп-культуры, 74-летняя Долли Партон заявила, что тоже подумывает над тем, чтобы продать свой каталог.

Есть только два факта, которые нужно знать, чтобы понимать, что Долли может заработать огромные деньги на продаже своих прав. Первый — в ее каталоге три тысячи песен. Второй — бессмертный хит Уитни Хьюстон I Will Always Love You написала именно Долли Партон.

По некоторым оценкам певица может выручить за свои песни не меньше 200 миллионов долларов. Правда, в отличие от Дилана Долли заявила, что полностью от прав отказываться не собирается и хотя бы частично, но будет их контролировать.

Чуть раньше, в ноябре, за 100 миллионов долларов продала 80% своего каталога другая легендарная звезда — Стиви Никс из Fleetwood Mac, одной из самых успешных групп в истории музыки. Покупателем стала компания Primary Wave, которая в последнее время активно инвестирует в покупку каталогов артистов. Инвестирует, потому что это прибыльно. И случай со Стиви Никс весьма показателен. Единственная женщина, которая введена в Зал Славы Рок-н-Ролла дважды, недавно вновь ворвалась в хит-парады со своим хитом Dreams, написанным в далеком 1977 году. Все дело в в вирусном Tik Tok видео, в котором мужчина катается на роликах по звуки Dreams. Песня попала на 21-е место в чарт Billboard Hot 100 в октябре и тут же стала лучшим синглом недели, возглавив американские чарты по продажам и стримингам.

Однако если все перечисленные выше музыканты продают свои права добровольно, то некоторые идут на этот шаг вынужденно. Причин несколько: международный расцвет стриминговых сервисов, повлекший за собой изменение механизмов выплат роялти, и непрекращающийся уже почти год карантин, который лишил музыкантов главного источника доходов — концертов.

Так, легендарный Девид Кросби из Crosby Stills & Nash заявил, что из-за коронавируса у него просто нет другого выхода. "Я не могу работать, и стриминговые сервисы попросту украли мои доходы от продажи альбомов, — написал Кросби в Twitter, — У меня есть семья и ипотека, и я должен о них заботиться, так что это мой единственный выход. Я уверен, что другие думают так же".

I am selling mine also ...I can’t work ...and streaming stole my record money ...I have a family and a mortgage and I have to take care of them so it’s my only option ..I’m sure the others feel the same https://t.co/EXWHR2v6iq — David Crosby (@thedavidcrosby) December 7, 2020

При этом Кросби не столь оптимистичен, как Дилан и Партон, и сомневается, что сможет выручить за свой каталог такие же фантастические суммы. "Это далеко не факт", — написал он у себя в Twitter.

Когда музыка стала дешевой

Финальный отсчет можно вести с 2013 года — года, когда мировые продажи музыки на физических носителях упали до беспрецедентно низкого уровня, а стриминговый сервис Spotify начал свою победную поступь по американскому, крупнейшему в мире, рынку. Именно тогда, как пишет The Guardian, годовые доходы от лицензионных отчислений от легендарного хита группы Bon Jovi Livin' on A Prayer увеличились на 153%. Тогда же и начался рост интереса к покупке издательских прав на песни.

По данным Ассоциации розничных продавцов развлечений, в 2019 году на стриминг приходилось 77% музыкального рынка Великобритании стоимостью 1,4 миллиардов фунтов стерлингов. И покупка каталогов тоже оказалась на пике.

"Рынок сделок по изданию музыки находится на пике", — говорит в комментарии Guardian аналитик MIDiA Research Марк Маллиган, — Никогда не было лучшего времени, и возможно, никогда уже не будет лучшего времени для популярного артиста 70-х, 80-х и 90-х годов, чтобы продать свои права".

Перечень артистов, продавших свои права уже внушителен. Среди них Барри Манилоу, Блонди, Крисси Хайнд, Дэйв Стюарт из Eurythmics, Killers и Imagine Dragons. По данным MIDiA Research, в прошлом году на покупку музыкальных каталогов артистов было потрачено более 4 миллиардов долларов. Ожидается, что в этом году сумма будет перебита.

При этом, если Primary Wave и Universal вызвали шумиху на рынке своими многомиллионными сделками с Диланом и Никс, то, как пишет западная пресса, все равно пока впереди всех лондонский фонд Hipgnosis Songs Fund. Рыночная капитализация компании Hipgnosis, основанной в 2018 году менеджером Мерком Меркуриадисом, который работал с такими звездами, как Элтон Джон и Guns' N' Roses, на прошлой неделе составила 1,66 миллиарда долларов. В их портфолио уже сейчас около 60 000 песен, включая каталоги Journey, Blondie, Richie Sambora, Chrissie Hynde, Nikki Sixx и Steve Winwood, а также 10 из 30 самых популярных песен на Spotify.

Как пишет Ultimate Classic Rock, с момента своего запуска два года назад компания потратила 1,1 миллиарда фунтов стерлингов на покупку прав, а сейчас уже ведет переговоры о выделении еще 1 миллиарда фунтов стерлингов на сделки, которые она планирует объявить в 2021 году.

Время против звезд или повезет далеко не всем

"2020 год стал одной из проблем, с которыми мир никогда раньше не сталкивался, с разрушительным воздействием на общество и большую часть экономики в результате пандемии COVID-19", — сказал Меркуриадис изданию Music Week.

По его словам "локдаун также значительно изменил потребление музыки: все больше слушателей тянутся к песням, на которых они выросли. Ищут в них комфорт и способ убежать от реальности". Именно поэтому компания Меркуриадиса предпочитает работать только с проверенными хитмейкерами, вписавшими свое имя в историю современной рок-музыки.

Однако 300 миллионов долларов Боба Дилана красноречиво подтверждают тот факт, что артист артисту рознь, и, в данном случае, молодым звездам не приходится рассчитывать на манну от издательских компаний. Сейчас охота идет на крупные имена. Молодые исполнители, у которых нет сотен проверенных временем хитов, предоставлены сами себе. Как заявил Джош Грусс, исполнительный директор музыкального издательства Round Hill (которое потратило 650 млн долларов на покупку прав на 120 000 песен в каталоге, который охватывает исполнителей от Бруно Марса до Beatles): "Дело лишь спросе и предложении. Конечно, в мире есть только один Боб Дилан".

А пока Дилан считает свои миллионы, номинант на премию Mercury Prize певица и автор песен Надин Шах рассказывает, что несмотря на ее успех и популярность, она так мало зарабатывает на отчислениях от стриминговых платформ, что ей едва ли хватает денег оплачивать аренду жилья.

Фиона Беван, автор песен последнего альбома Кайли Миноуг, сказала, что получила только 100 фунтов стерлингов в виде роялти от стриминговых сервисов. К слову, 200 тысяч прослушиваний на Spotify принесут своем автору примерно 190 долларов в год. И то — если он единолично распоряжается правами на свою музыку. Если же нет, то сумма уменьшается в несколько раз.

Но, несмотря на это, бум продолжается. Так, например, Round Hill, американская компания котируется на лондонской фондовой бирже. Ее цель — привлечь 375 миллионов долларов инвестиций для покупки каталогов с более чем 5000 песнями. "На сегодняшний день Round Hill совершила 124 сделки по каталогам и приобретения", — говорит Грусс. "40 за последний год. И 84 сделки за восемь лет до этого".

Однако, по оценкам экспертов музыкального издательского рынка, подобная охота закончится уже в обозримом будущем — у авторов есть буквально год-два, чтобы выгодно продать свои каталоги. Большинство музыкантов все же надеются, что мир вернется к привычному способу жизни и они смогут хотя бы зарабатывать на своих выступлениях.