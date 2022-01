Обширный каталог песен Дэвида Боуи куплен за $250 млн

Warner Chappell Music теперь владеет издательскими правами на песни Боуи — это огромная коллекция из более чем 400 песен.

Музыкальная издательская компания Warner Chappell Music (WCM) приобрела у наследников Дэвида Боу глобальные права на публикацию музыки из каталога певца, сообщает Warner Music Group. Каталог был приобретен за более чем $250 млн.

Каталог охватывает шесть десятилетий. WCM получила в собственность 26 студийных альбомов Боуи, выпущенных при его жизни, посмертный студийный альбом Toy, два студийных альбома Tin Machine – рок-супергруппы под руководством Боуи.

Компания имеет права и на треки, выпущенные как синглы из саундтреков и других проектов.

По данным The New York Times, в коллекции более 400 песен. В том числе такие легендарные записи, как "Heroes", "Changes", "Ziggy Stardust", "Space Oddity", "Golden Years", "Blackstar", "Fame", "Let's Dance", "Rebel Rebel", "Ziggy Stardust" и многие другие.

Девид Боуи умер от рака в 2016 году. За время своей музыкальной карьеры он выпустил 111 синглов, в среднем по два в год, и 51 музыкальное видео.

Cделка была совершена после того, как недавно были проданы права на музыкальные каталоги артистов с громкими именами, включая Брюса Спрингстина, Боба Дилана и Пола Саймона, пишет BBC.

Поскольку Spotify ежедневно добавляет в свой каталог 60 тысяч песен, старые артисты с 50-летней славой и проверенными продажами выглядят относительно безопасной ставкой, замечает издание.

"Мы гордимся, что нас избрали в качестве хранителей творчества певца", —сказал глава WCM Гай Мут.

Он отметил, что каталог Боуи — "один из самых новаторских, влиятельных и устойчивых каталогов в истории музыки", который "вдохновил миллионы поклонников и бесчисленное количество новаторов не только в музыке, но во всех искусствах, моде и средствах массовой информации". "Это не только необычные песни, но и вехи, которые навсегда изменили курс современной музыки", — сказал он.