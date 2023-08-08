Реєстратори об'єдналися заради популяризації правильного домену столиці – kyiv.ua

Із 1 серпня 2023 року розпочалася рекламна кампанія від українських реєстраторів доменних імен, направлена на популяризацію правильного столичного домену – kyiv.ua. В межах інформаційної кампанії власників сайтів закликають використовувати зону з правильним написанням замість зросійщеної – kiev.ua. Також провайдери знизили ціни на реєстрацію імен у правильній зоні. Акція триватиме два місяці, до 30 вересня 2023 року.

В акції беруть участь 27 українських реєстраторів доменів, серед яких зокрема NIC.UA, Cityhost.ua, Ukraine.com.ua, Imena.ua та інші. Акція відбувається за підтримки компанії Хостмайстер, яка є адміністратором національного домену України верхнього рівня – ua. Усіх об'єднала одна мета – популяризувати використання правильного домену Києва – kyiv.ua. Компанії зобовязалися знизити вартість реєстрації та першого року використання імен. Відсоток знижки кожний реєстратор встановлює самостійно, та вже зрозуміло, що деякі з них знизили вартість більше ніж втричі. Так, реєстратор доменних імен Cityhost.ua пропонує реєстрацію домену kyiv.ua усього за 99 грн, на сайті Ukraine.com.ua домен можна придбати за 180 гривень, а у Imena.ua він коштує 222 гривні. Такі ціни діють до кінця вересня 2023 року.

Акція не зводиться виключно до знижок, а також включає в себе проведення інформаційних кампаній. Через власні соціальні мережі та інші канали комунікації реєстратори звернуться до клієнтів із закликом додати до своїх сайтів правильну доменну зону столиці чи повністю перенести інтернет-проєкт на дерусифікований домен. Ось, наприклад, відео яке випустив провайдер Cityhost.ua:

Також реєстратори опублікували рекомендації та інструкції про те, як додати правильний домен у вигляді псевдоніму до основного домену або як повністю перенести сайт на ім'я з правильним написанням.

Столиця України фактично має дві доменні зони:

kiev.ua – базована на російській назві столиці Киев

kyiv.ua – має в основі українську назву Київ

Першою, у січні 1993 року була запущена саме зросійщена зона kiev.ua. Правильна зона kyiv.ua була делегована тільки в 2009 році, а перші реєстрації імен в ній відбулися в 2015 році. На момент запуску правильної зони в русифікованій вже існувало приблизно 50000 імен.

Одним із поштовхів до зросту кількості реєстрацій правильного домену стала комунікаційна кампанія Міністерства закордонних справ України з Центром стратегічних комунікацій "StratCom Ukraine" – CorrectUA. У 2018 році вони запустили кампанію з дерусифікації, частиною якої став меседж – KyivNotKiev. На меті було переконати міжнародних партнерів по всьому світу використовувати для транслітерації українську назву столиці – Київ (Kyiv) замість російської – Киев (Kiev). Саме тоді Kyiv почав з'являтися на табло аеропортів різних країн та на шпальтах закордонних газет, таких як Reuters, BBC News, CNN тощо. Згодом, у 2020 році до правильного написання назви Києва прийшли Вікіпедія та Facebook.

Загалом, ситуація з доменними іменами змінюється на краще. За 2022 рік кількість імен в правильний зоні kyiv.ua збільшилася на 40%, а за перше півріччя 2023 року зона kyiv.ua показала зростання — 24%. При цьому кількість імен в kiev.ua пракично не змінилася. Все це свідчить про пробудження національної свідомості та відмову від усього російського, зокрема і в адресах українських сайтів.