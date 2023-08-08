Регистраторы объединились ради популяризации правильного домена столицы – kyiv.ua

С 1 августа 2023 началась рекламная кампания от украинских регистраторов доменных имен, направленная на популяризацию правильного столичного домена - kyiv.ua. В рамках информационной кампании владельцев сайтов призывают использовать зону с правильным написанием вместо русской – kiev.ua. Также провайдеры снизили цены на регистрацию имен в правильной зоне. Акция продлится два месяца, до 30 сентября 2023 года.

В акции принимают участие 27 украинских регистраторов доменов, в том числе NIC.UA, Cityhost.ua, Ukraine.com.ua, Imena.ua и другие. Акция проходит при поддержке компании Хостмастер, которая является администратором национального домена Украины верхнего уровня – ua. Всех объединила одна цель – популяризировать использование правильного домена Киева – kyiv.ua. Компании обязались снизить цену регистрации и первого года использования имен. Процент скидки каждый регистратор устанавливает самостоятельно, но уже понятно, что некоторые из них снизили стоимость более чем в три раза. Так, регистратор доменных имен Cityhost.ua предлагает регистрацию домена kyiv.ua всего за 99 грн, на сайте Ukraine.com.ua домен можно приобрести за 180 грн, а у Imena.ua он стоит 222 грн. Подобные цены действуют до конца сентября 2023 года.

Акция не сводится исключительно к скидкам, а также включает в себя проведение информационных кампаний. Через собственные социальные сети и другие каналы коммуникации регистраторы обратятся к клиентам с призывом добавить на свои сайты правильную доменную зону столицы или полностью перенести интернет-проект на дерусифицированный домен. Вот, например, видео, которое выпустил провайдер Cityhost.ua:

Также регистраторы опубликовали рекомендации и инструкции о том, как добавить правильный домен в виде псевдонима в основной домен или как полностью перенести сайт на имя с правильным написанием.

Столица Украины фактически имеет две доменные зоны:

kiev.ua – базированная на русском названии столицы Киев

kyiv.ua – имеет в основе украинское название Киева

Первой, в январе 1993 года, была запущена именно русская зона kiev.ua. Правильная зона kyiv.ua была делегирована только в 2009 году, а первые регистрации имен в ней состоялись в 2015 году. К моменту запуска правильной зоны в русифицированной уже существовало примерно 50 тысяч имен.

Одним из толчков к росту количества регистраций правильного домена стала коммуникационная кампания Министерства иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций "StratCom Ukraine" – CorrectUA. В 2018 году они запустили кампанию по дерусификации, частью которой стал месседж – KyivNotKiev. Целью было убедить международных партнеров по всему миру использовать для транслитерации украинское название столицы – Киев (Kyiv) вместо российского – Киев (Kiev). Именно тогда Kyiv начал появляться на табло аэропортов разных стран и на страницах иностранных газет, таких как Reuters, BBC News, CNN. Впоследствии в 2020 году к правильному написанию названия Киева пришли Википедия и Facebook.

В общем, ситуация с доменными именами меняется к лучшему. За 2022 год количество имен в правильной зоне kyiv.ua увеличилось на 40%, а за первое полугодие 2023 года зона kyiv.ua показала рост – 24%. При этом количество имен в kiev.ua практически не изменилось. Все это свидетельствует о пробуждении национального сознания и отказе от всего российского, в том числе и в адресах украинских сайтов.