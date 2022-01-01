С 1 января в Украине вводится показатель минимальной зарплаты для медработников

С 1 января 2022 года минимальная зарплата врачей составит 20 тысяч грн, а средняя зарплата увеличится до 24 тысяч грн.

О внедрении показателя минимальной зарплаты для медицинских работников заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 1 декабря 2021 года.

Кроме того, для среднего медицинского персонала минимальная зарплата составит 13,5 тысячи грн. Также в 2022 году предусмотрены надбавки медикам за престижность труда. Для врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, допущенным к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения, они составят до 500% от должностного оклада, для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием – до 300%.

Напомним, 1 декабря 2021 года в Украине увеличился размер минимальной заработной платы и единого социального взноса. Так, минимальная зарплата установлена на уровне 6,5 тысячи грн. С 1 января 2021 года размер минимальной зарплаты, согласно закону о госбюджете-2021, был утвержден на уровне 6 тысяч грн. Таким образом, "минималка" в Украине повысилась на 500 грн.