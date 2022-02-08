С 9 февраля в Украине ужесточают правила ввоза "евроблях": кого и за что будут штрафовать

8 февраля в Украине завершился срок действия закона, который предусматривал временное упрощение таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.

Поэтому, как напомнила пресс-служба Киевской таможни Гостаможслужбы, с 9 февраля владельцы "евроблях" снова начнут получать штрафы, если вовремя не растаможат свое авто.

"С 9 февраля транспортные средства с иностранной регистрацией, ввезенные в Украину в таможенных режимах временного ввоза или транзита, которые до сих пор не были заявлены к таможенному оформлению или не были вывезены за пределы таможенной территории Украины будут считаться находящимися в Украине с нарушением таможенного законодательства", — сказано в сообщении ведомства.

Это нарушение предусматривает административную ответственность, то есть штрафы. За передачу автомобиля на иностранных номерах третьему лицу, а также за использование такого авто для целей предпринимательской деятельности штраф составляет 34 000 гривен.

Предусматриваются следующие штрафы за нарушение сроков временного ввоза:

не более чем на 3 дня – предупреждение или штраф 850 гривен;

от 3 до 10 суток, а также повторное правонарушение – 5 100 гривен;

от 10 до 20 суток – штраф 17 000 гривен;

от 20 до 30 суток – штраф 85 000 гривен;

более 30 суток, потеря, разукомплектование – 170 000 гривен или конфискация.

За нарушение сроков транзита предусматриваются такие штрафы:

не более чем в сутки – предупреждение или штраф 170 грн;

от суток до 10 суток – штраф 3400 гривен;

от 10 до 20 суток – штраф 8500 гривен;

от 20 до 30 суток, выдача без разрешения – 85 000 гривен;

более 30 суток, потеря, разукомплектование – 170 000 гривен или конфискация

Напомним, с 15 июня по 10 ноября в Украине действовали правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.

За 100 дней действия законов относительно упрощенного таможенного оформления и налогообложения авто "на еврономерах" оформили почти 40 тысяч "евроблях". Причем в бюджет за этот период уплатили около 1,4 млрд грн налогов и сборов.

Отметим, что также в сентябре Кабинет министров принял постановление о проведении экспериментального проекта о таможенном оформлении транспортных средств с помощью приложения "Дія".

Согласно проекту постановления, в частности предусмотрена возможность подавать документы для таможенного оформления авто в электронной форме через Единый государственный портал электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения "Дія".