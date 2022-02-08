Смартфоны для вакцинированных украинцев старше 60 лет: проект стартует в апреле

Запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев старше 60 лет начнется в апреле 2022 года.

Об этом на брифинге в ходе "Дія Саммит" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон. Когда начнется второй этап — получение смартфонов, зависит от изготовления самих устройств. Мы будем отдельно это анонсировать. Но мы планируем большую часть этого проекта реализовать уже в этом году", — заявил Федоров.

По его словам, какие это будут устройства, еще не определено.

Вице-премьер также оставил без ответа вопрос об источнике финансирования данного проекта.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал новую государственную программу, в рамках которой все вакцинированные украинцы старше 60 лет могут получить бесплатный смартфон.

Ожидается, что смартфоны смогут получить 8,5 млн граждан.

Отметим, несмотря на активный процесс диджитализации в Украине, 28% украинцев все еще пользуются кнопочными телефонами и для них недоступны все государственные услуги в приложении "Дія".

Напомним, Кабинет министров Украины поручил Министерству цифровой трансформации в течение трех месяцев обеспечить техническую возможность проведения опросов граждан через мобильное приложение "Дія".

Согласно документу, Кабмин хочет, чтобы в "Дії" украинцы смогли выражать свое мнение по поводу инициатив властей в разных сферах общественной жизни.