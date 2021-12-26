Штраф 2000 евро: в Испании запретили курить на пляжах

В Испании приняли закон, которым запретил людям курить на пляжах, чтобы таким образом очистить их от окурков.

Об этом пишет The Times.

Закон, одобренный в Сенате Испании, предоставит местным муниципалитетам полномочия запрещать курение на пляже, чтобы уменьшить загрязнение от окурков. Эта мера была внесена в качестве поправки партией «Зеленых».

За нарушение предписания предусмотрен штраф в размере двух тысяч евро.

Кроме курения на пляжах запретили использовать одноразовые пакеты. А еще документ призван поощрить людей возвращать тару, например бутылки, обратно в магазины.

По данным издания, политика премьер-министра Испании Педро Санчеса направлена на охрану окружающей среды. По его инициативе, власти намерены до 2050 года сделать страну углеродно-нейтральной.

Напомним, в Новой Зеландии готовят законопроект, которым намерены сделать невозможным законное приобретение табачной продукции для последующих поколений.

Отметим, Верховная Рада Украины приняла "антитабачный" закон, согласно которому электронные сигареты приравнены теперь к обычным.

Напомним, что по результатам опроса GATS в 2017 году в Украине сегодня среди подростков в возрасте 13-15 лет каждый пятый курит электронные сигареты, а каждый седьмой — курильщик табачных изделий.

Также согласно данных опроса Киевского международного института социологии стало известно, что кроме подростков отсутствие понимания о вреде курения е-сигарет отмечено и среди взрослого населения. Так, 40% респондентов в возрасте 18-30 лет считают, что пассивное курение е-сигарет менее вредно для людей, чем пассивное курение сигарет, а 30% молодежи вообще считают, что курение электронных сигарет не приводит к серьезным последствиям для здоровья.

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