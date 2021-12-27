Талибы запретили женщинам самостоятельно путешествовать на расстояние более 72 километров

В Афганистане министерство по поощрению добродетели и предотвращению пороков, созданное после возвращения к власти движения Талибан, запретило женщинам путешествовать без сопровождения на расстояние более 72 километров.

Об этом сообщает France 24.

"Женщинам, путешествующим на расстояние более 72 км, нельзя предлагать услуги в перевозке, если их не сопровождает близкий член семьи", – сказал представитель министерства Садек Акиф Мухаджир, уточнив, что это должен быть близкий родственник мужчины.

Кроме того, Министерство по поощрению добродетельства и предотвращения пороков Афганистана призвало также всех владельцев транспортных средств предоставлять услуги только тем женщинам, которые носят исламские хиджабы (накидка, скрывающая тело и лицо, которую мусульманки надевают при выходе на улицу). Одетых несоответствующим образом женщин больше не могут пускать в такси или общественный транспорт.

Издание отмечает, что определение талибами хиджаба, которое может варьироваться от покрытия волос до лица или всего тела, неясно, и большинство афганских женщин уже носят головные платки.

Министерство также попросило людей прекратить воспроизведение музыки в автомобилях.

Напомним, после захвата провинции Панджшер в Афганистане, исламистское движение Талибан объявило о полном контроле над страной и создало временное правительство.

После прихода к власти в августе Талибан ввел различные ограничения для женщин и девушек, несмотря на то, что они пообещали смягчить запреты по сравнению с первым приходом к власти в 1990-х годах.

Несколько недель назад министерство попросило афганские телеканалы прекратить показ фильмов и сериалов с участием женщин-актеров.

Также в стране девочки лишены доступа к образованию.

Отметим, Соединенные Штаты официально освободили американские компании и представителей ООН, ведущих бизнес с движением Талибан, от санкций США, чтобы поддержать поток гуманитарной помощи в Афганистан.

В свою очередь, Организация объединенных наций (ООН) предлагает заплатить почти 6 миллионов долларов движению Талибан за защиту в Афганистане объектов ООН. Эти деньги также могут направить на выплату зарплат сотрудникам Министерства внутренних дел страны.