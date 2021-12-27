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Категория
Общество
Дата публикации

Талибы запретили женщинам самостоятельно путешествовать на расстояние более 72 километров

Талибы запретили женщинам самостоятельно путешествовать на расстояние более 72 километров
Талибы запретили женщинам путешествовать далеко без родственника-мужчины

В Афганистане министерство по поощрению добродетели и предотвращению пороков, созданное после возвращения к власти движения Талибан, запретило женщинам путешествовать без сопровождения на расстояние более 72 километров.

Об этом сообщает France 24.

"Женщинам, путешествующим на расстояние более 72 км, нельзя предлагать услуги в перевозке, если их не сопровождает близкий член семьи", – сказал представитель министерства Садек Акиф Мухаджир, уточнив, что это должен быть близкий родственник мужчины.

Кроме того, Министерство по поощрению добродетельства и предотвращения пороков Афганистана призвало также всех владельцев транспортных средств предоставлять услуги только тем женщинам, которые носят исламские хиджабы (накидка, скрывающая тело и лицо, которую мусульманки надевают при выходе на улицу). Одетых несоответствующим образом женщин больше не могут пускать в такси или общественный транспорт.

Издание отмечает, что определение талибами хиджаба, которое может варьироваться от покрытия волос до лица или всего тела, неясно, и большинство афганских женщин уже носят головные платки.

Министерство также попросило людей прекратить воспроизведение музыки в автомобилях.

Напомним, после захвата провинции Панджшер в Афганистане, исламистское движение Талибан  объявило о полном контроле над страной  и создало временное правительство. 

После прихода к власти в августе Талибан ввел различные ограничения для женщин и девушек, несмотря на то, что они пообещали смягчить запреты по сравнению с первым приходом к власти в 1990-х годах.

Несколько недель назад министерство попросило афганские телеканалы прекратить показ фильмов и сериалов с участием женщин-актеров.

Также в стране девочки лишены доступа к образованию.

Отметим, Соединенные Штаты официально освободили американские компании и представителей ООН, ведущих бизнес с движением Талибан, от санкций США, чтобы поддержать поток гуманитарной помощи в Афганистан.

В свою очередь, Организация объединенных наций (ООН) предлагает заплатить почти 6 миллионов долларов движению Талибан за защиту в Афганистане объектов ООН. Эти деньги также могут направить на выплату зарплат сотрудникам Министерства внутренних дел страны.

Автор:
Светлана Манько