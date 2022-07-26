УПЦ та Благодійний фонд Вадима Новинського передали 10 машин швидкої допомоги Харківській громаді

Митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій від імені УПЦ на території Свято-Покровського монастиря передав меру Харкова Ігорю Терехову 10 машин швидкої допомоги, які були закуплені в країнах Європейського Союзу Фондом Вадима Новинського. Про це повідомляє інформагентство “Українські Новини”.

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Автомобілі візьме на баланс КП "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова".

"Я хочу висловити особливу подяку отцю Вадиму Новинському, його Фонду, що не забуває Харків та неодноразово допомагає місту та нашій Харківській єпархії. Сьогодні ми передаємо Харківській громаді машини швидкої допомоги, яких дуже потребують городяни", - прокоментував подію Митрополит Онуфрій.

"Сьогодні знакова подія для Харкова. Завдяки Церкві, завдяки зусиллям меценатів ми отримуємо ці машини швидкої допомоги, які працюватимуть, рятуючи життя не лише харків'ян, а людей з усієї України. Ви знаєте, сьогодні обороняють Харків та відстоюють незалежність нашої країни люди з усіх куточків нашої Батьківщини. Нехай Господь почує нас, ми вистоємо, ми переможемо і всі разом відбудуємо наше велике місто, воно буде ще кращим, ще зручнішим і комфортнішим", - заявив мер Харкова Ігор Терехов, який отримував швидкі.

"Щодня автомобілі, які ми закуповуємо у країнах Євросоюзу, їдуть до регіонів, де йдуть бойові дії, де транспорт для евакуації поранених життєво важливий. Сьогодні – це Харків, багато машин передано Запоріжжю, Кривому Рогу, Миколаєву та іншим містам. Це один з найбільший гуманітарних проєктів із забезпечення України медичним транспортом після 24 лютого. Ми його реалізуємо спільно з Українською Православною Церквою", - відзначив директор Фонду Вадима Новинського Дмитро Сергєєв.

Раніше Дмитро Сергєєв заявляв, що мета Фонду - доставити щонайменше 100 автомобілів в Україну. До країни вже завезено 81 автомобіль. Машини швидкої допомоги вже передані Управлінню охорони здоров'я Миколаївської міської ради. До цього десятки машин надійшли до лікарень Запоріжжя та Кривого Рогу, до волонтерської організації Центр порятунку життя, одна з машин працює в Сумській області, 2 машини передано до Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова на формування мобільних бригад.

У квітні Фонд Вадима Новинського доставив до Харкова 43 тони благодійної допомоги. Серед доставлених вантажів - дитяче харчування для різного віку, крупи, рибні, м'ясні та овочеві консерви, макарони, борошно, цукор, олія, згущене молоко, а також готові обіди.

Також Фонд Вадима Новинського направив 3 млн грн на організацію гуманітарної допомоги жителям Харківської області. Кошти передано до Харківської єпархії УПЦ для забезпечення харчування та надання медичної допомоги населенню, яке знаходить притулок на території православних храмів.

Загальна сума, виділена Вадимом Новинським на гуманітарні проєкти після 24 лютого, перевищила 700 млн грн.