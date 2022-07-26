УПЦ и Благотворительный фонд Вадима Новинского передали 10 машин скорой помощи Харьковской общине

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий от имени УПЦ на территории Свято-Покровского монастыря передал мэру Харькова Игорю Терехову 10 машин скорой помощи, закупленных в странах Европейского Союза Фондом Вадима Новинского. Об этом сообщает информагентство "Українські Новини".

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Автомобили примут на баланс КП "Автобаза специализированного санитарного автотранспорта города Харькова".

"Я хочу выразить особую благодарность отцу Вадиму Новинскому, его Фонду, который не забывает Харьков и неоднократно помогает городу и нашей Харьковской епархии. Сегодня мы передаем Харьковской общине машины скорой помощи, в которых очень нуждаются горожане", - прокомментировал событие Митрополит Онуфрий.

"Сегодня знаковое событие для Харькова. Благодаря Церкви, благодаря усилиям меценатов мы получаем эти машины скорой помощи, которые будут работать, спасая жизнь не только харьковчан, а людей со всей Украины. Вы знаете, сегодня обороняют Харьков и отстаивают независимость нашей страны люди с всех уголков нашей Родины. Пусть Господь услышит нас, мы выстоим, мы победим и все вместе отстроим наш большой город, он будет еще лучше, еще удобнее и комфортнее", - заявил мэр Харькова Игорь Терехов, получавший скорые.

"Ежедневно автомобили, которые мы закупаем в странах Евросоюза, едут в регионы, где идут боевые действия, где транспорт для эвакуации раненых жизненно важен. Сегодня – это Харьков, многие машины переданы Запорожье, Кривому Рогу, Николаеву и другим городам. Это один из самых больших. гуманитарных проектов по обеспечению Украины медицинским транспортом после 24 февраля. Мы его реализуем совместно с Украинской Православной Церковью", - отметил директор Фонда Вадима Новинского Дмитрий Сергеев.

Ранее Дмитрий Сергеев заявлял, что цель Фонда – доставить по меньшей мере 100 автомобилей в Украину. В страну уже завезен 81 автомобиль. Машины скорой помощи уже переданы Управлению здравоохранения Николаевского городского совета. До этого десятки машин поступили в больницы Запорожья и Кривого Рога, волонтерскую организацию Центр спасения жизни, одна из машин работает в Сумской области, 2 машины переданы в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова для формирования мобильных бригад.

В апреле Фонд Вадима Новинского доставил в Харьков 43 тонны благотворительной помощи. Среди доставленных грузов - детское питание для всех возрастов, крупы, рыбные, мясные и овощные консервы, макароны, мука, сахар, масло, сгущенка, а также готовые обеды.

Также Фонд Вадима Новинского направил 3 млн грн на организацию гуманитарной помощи жителям Харьковской области. Средства переданы Харьковской епархии УПЦ для обеспечения питания и оказания медицинской помощи населению, которое находит приют на территории православных храмов.

Общая сумма, выделенная Вадимом Новинским на гуманитарные проекты после 24 февраля, превысила 700 млн грн.