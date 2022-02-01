"Расчетный центр" получил лицензию на клиринговую деятельность

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) выдала лицензию на проведение клиринговой деятельности Центрального контрагента ПАО “Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках”.

Как заявил член НКЦБФР Ираклий Барамия, наличие соответствующей лицензии Центрального контрагента дает возможность запуска на организованных площадках рынка капитала нового финансового инструмента – валютного свопа.

В НКЦБФР отмечают, что это даст дополнительный механизм для кредитования и возможность хеджирования рисков.

По информации регулятора, Нацкомиссия приняла решение о выдаче лицензии на основе заявления и пакета документов, предоставленных "Расчетным центром".

Таким образом, внутренние документы организации, ее финансовая отчетность являются достоверными, исчерпывающими и соответствуют требованиям законодательства.

Вместе с выдачей лицензии НКЦБФР зарегистрировала новую редакцию Правил ведения клиринговой деятельности "Расчетного центра".

Напомним, 10 августа 2021 года Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках".

Ранее сообщалось, что 26 мая 2021 года вступили в силу новые редакции документов ОАО "Расчетный центр" — Регламента проведения клиринговой деятельности, Положения о системе управления рисками и гарантий, которые вносят изменения в процедуру проведения операций в режиме РЕПО с контролем рисков.