2,3 млрд грн на допомогу ЗСУ та українцям. Як “Київстар” реалізує благодійні проєкти

Сьогодні мобільний оператор “Київстар” обслуговує половину країни — понад 23,34 млн українців. Компанія не лише забезпечує якісним зв’язком та інтернетом своїх абонентів, але й активно підтримує Україну у складні часи, відповідаючи на потреби суспільства та впроваджуючи важливі соціальні проєкти. Основою стратегії корпоративної соціальної відповідальності у “Київстар” називають два принципи: збереження України та надання допомоги людям. Розповідаємо, як саме компанія реалізує ці засади.

Підтримка захисників та дітей

Понад 2,3 млрд грн інвестував «Київстар» у благодійність за майже три роки повномасштабної війни. Кошти пішли на підтримку ЗСУ, суспільства, національні програми цифрового відновлення, безоплатні сервіси та допомогу абонентам. Компанія впроваджує програми для ветеранів, турбується про співробітників та сприяє залученню до корпоративного волонтерства. Цього року благодійна допомога від "Київстар" була зосереджена на двох основних напрямах: підтримці захисників та дітей.

У компанії зізнаються, що поки триває війна, пріоритетною КСВ-ініціативою є допомога ЗСУ. "Київстар" у співпраці з фондом "Повернись живим" реалізував уже п’ять проєктів із підтримки українських захисників: для військових закуповували пікапи, саперське обладнання, а також апаратуру зв’язку. Наприклад, навесні 2024 року "Київстар" та фонд започаткували спільний проєкт "Нам тут жити: мобільні системи зв’язку для ППО". У його межах компанія перерахувала 50 млн грн на забезпечення Повітряного командування "Південь" комплексними апаратами зв’язку.

Ще 30 млн грн перерахували на ініціативу з розмінування "Нам тут жити 2.0". Проєкт триває, його мета — зібрати 100 млн грн на наземні роботизовані комплекси, дрони та інше обладнання для саперів Сил підтримки ЗСУ, щоб зробити їхню роботу безпечнішою. Вже зібрали понад 55 млн грн, з яких 17 млн грн задонатили абоненти "Київстар", які долучаються за допомогою благодійної суперсили "Допомога ЗСУ" та SMS-підписки.

Інший важливий напрям благодійності "Київстар" — допомога дітям та підтримка медичної системи. Разом із платформою dobro.ua вже майже шість років мобільний оператор реалізує програму "Дитяча надія". Завдяки цій ініціативі тисячі дітей з кардіо- та онкозахворюваннями мають змогу отримувати ефективну допомогу в українських лікарнях. Від 2023 року об’єднання з центром "Незламні" дозволило розширити програму підтримкою ще й дітей з опіковими травмами.

Щоб купити сучасне медичне обладнання для опікового блоку центру UNBROKEN, компанія перерахувала понад 20 млн грн.

"Наша мета — створити місце для надання пацієнтам з опіками усієї необхідної допомоги в одному місці, вдома, в Україні", — підкреслюють у "Київстар".

Компанія також виділила 10 млн грн на відновлення лікарні "Охматдит".

Мобільний оператор опікується й освітніми можливостями дітей: на початку року інвестував 5,8 млн грн на навчальну ініціативу допомоги дітям, що втратили одного чи обох батьків під час війни. У межах проєкту діти почали знайомство з IT та отримали необхідні гаджети для навчання.

Податки та інвестиції в економіку

Попри труднощі війни, "Київстар" продовжує активно вкладати кошти у відновлення та розвиток цифрової інфраструктури України. З 2022 року оператор інвестував близько 18,3 млрд грн у відбудову телекомунікаційних мереж, впровадження сучасних технологій та підвищення енергетичної стійкості мережі зв’язку. У ІІІ кварталі 2024 року "Київстар" збільшив капітальні витрати на 62,5%, до 2,625 млрд грн, у порівнянні з ІІІ кварталом 2023-го, на що вплинули додаткові інвестиції у посилення енергостійкості зв’язку та активний розвиток 4G. Відповідно до інвестиційної програми "Київстар" та її материнської компанії VEON, протягом 2023-2027 років заплановано залучити в економіку України $1 млрд.

З початку повномасштабного вторгнення оператор перерахував до державного бюджету понад 28,3 млрд грн, підтверджуючи свій статус одного з найбільших платників податків та інвесторів в економіку країни. За 9 місяців 2024 року загальна сума податкових відрахувань компанії становила 7,9 млрд грн, з яких 3,3 млрд грн сплачені у ІІІ кварталі.

Надання стабільного зв’язку для українців є одним із головних завдань компанії. Для досягнення цієї мети оператор активно розширює покриття та впроваджує заходи для забезпечення безперебійної роботи зв’язку та інтернету. Компанія активно готується до зимового сезону та можливих блекаутів: станом на грудень 2024 року на базових станціях встановлено 145 тис. нових літієвих акумуляторів (АКБ), які забезпечують до 4 годин автономної роботи мережі. Додатково майже 2,5 тис. генераторів підтримують роботу ключових об’єктів мережі. Сума інвестицій "Київстар" в енергостійкість мережі від початку повномасштабного вторгнення становить 1,9 млрд грн.

"Київстар" продовжує впроваджувати стратегію "4G всюди". Зберігається зростання використання технології 4G: у ІІІ кварталі 2024 року база користувачів 4G досягла 15,3 млн абонентів, що на 4,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Наразі частка 4G-користувачів у "Київстар" становить 65,4% від загальної абонентської бази, збільшившись на 4,8 в. п. рік до року. Завдяки зростанню кількості 4G-користувачів та впровадженню нових тарифних пропозицій споживання мобільного інтернету зросло на 16,1%.

Визнання отримують і нові цифрові сервіси компанії. Популярність здобуває платформа кіно та телебачення "Київстар ТБ": за третій квартал 2024 року кількість її користувачів зросла на 42,5% у порівнянні з третім кварталом 2023-го.

Тим часом мобільний застосунок Helsi, найбільша платформа цифрової медицини в Україні, також демонструє активний розвиток протягом ІІІ кварталу 2024 року. На кінець вересня 2024-го платформа обслуговує понад 28 млн зареєстрованих пацієнтів (+8,4% за рік) та об’єднує майже 1600 медичних закладів (+10,1%) і понад 39 тис. лікарів (+11,6%). Через мобільний застосунок Helsi, який уже завантажили 8,8 млн користувачів, протягом кварталу здійснили 2,2 млн записів на прийом до лікаря, що на 20,3% більше, ніж торік.

Досягнення компанії підтверджують, що "Київстар" не лише забезпечує надійний зв’язок, а й створює зручні цифрові інструменти, які стають невід’ємною частиною повсякденного життя мільйонів українців.