2,3 млрд грн в помощь ВСУ и украинцам. Как "Киевстар" реализует благотворительные проекты

Сегодня мобильный оператор "Киевстар" обслуживает половину страны — более 23,34 млн украинцев. Компания не только обеспечивает качественную связь и интернет своих абонентов, но и активно поддерживает Украину в сложные времена, отвечая на потребности общества и внедряя важные социальные проекты. Основой стратегии корпоративной социальной ответственности в "Киевстар" называют два принципа: сохранение Украины и оказание помощи людям. Рассказываем, как именно компания реализует эти устои.

Поддержка защитников и детей

Более 2,3 млрд грн инвестировал "Киевстар" в благотворительность почти за три года полномасштабной войны. Средства пошли на поддержку ВСУ, общества, национальные программы цифрового обновления, бесплатные сервисы и помощь абонентам. Компания внедряет программы для ветеранов, заботится о сотрудниках и способствует привлечению к корпоративному волонтерству. В этом году благотворительная помощь от "Киевстара" была сосредоточена на двух основных направлениях: поддержке защитников и детей.

В компании признаются, что пока идет война, приоритетной КСО-инициативой является помощь ВСУ. "Киевстар" в сотрудничестве с фондом "Повернись живим" реализовал уже пять проектов по поддержке украинских защитников: для военных закупали пикапы, саперское оборудование, а также аппаратуру связи. Например, весной 2024 года "Киевстар" и фонд положили начало совместному проекту "Нам здесь жить: мобильные системы связи для ПВО". В его пределах компания перечислила 50 млн. грн. на обеспечение Воздушного командования "Юг" комплексными аппаратами связи.

Еще 30 млн грн перечислили на инициативу по разминированию "Нам здесь жить 2.0". Проект продолжается, его цель – собрать 100 млн грн на наземные роботизированные комплексы, дроны и другое оборудование для саперов Сил поддержки ВСУ, чтобы сделать их работу более безопасной. Уже собрали более 55 млн. грн., из которых 17 млн. грн. задонатили абоненты "Киевстар", которые присоединяются с помощью благотворительной суперсилы "Помощь ВСУ" и SMS-подписки.

Другое важное направление благотворительности "Киевстар" — помощь детям и поддержка медицинской системы. Вместе с платформой dobro.ua уже около шести лет мобильный оператор реализует программу "Детская надежда". Благодаря этой инициативе тысячи детей с кардио- и онкозаболеваниями могут получать эффективную помощь в украинских больницах. С 2023 года объединение с центром "Несокрушимые" позволило расширить программу поддержкой еще и детей с ожоговыми травмами.

Чтобы купить современное медицинское оборудование для ожогового блока центра UNBROKEN, компания перечислила более 20 млн. грн.

"Наша цель — создать место для предоставления пациентам с ожогами всей необходимой помощи в одном месте, дома, в Украине", — подчеркивают в "Киевстар".

Компания также выделила 10 млн грн на восстановление больницы "Охматдет".

Мобильный оператор занимается и образовательными возможностями детей: в начале года инвестировал 5,8 млн грн в учебную инициативу помощи детям, потерявшим одного или обоих родителей во время войны. В рамках проекта дети начали знакомство с IT и получили необходимые гаджеты для обучения.

Налоги и инвестиции в экономику

Несмотря на трудности войны, "Киевстар" продолжает активно вкладывать средства в восстановление и развитие цифровой инфраструктуры Украины. С 2022 года оператор инвестировал около 18,3 млрд. грн. в восстановление телекоммуникационных сетей, внедрение современных технологий и повышение энергетической устойчивости сети связи. В ІІІ квартале 2024 года "Киевстар" увеличил капитальные расходы на 62,5%, до 2,625 млрд грн, по сравнению с ІІІ кварталом 2023-го, на что повлияли дополнительные инвестиции в усиление энергостойкости связи и активное развитие 4G. Согласно инвестиционной программе "Киевстар" и ее материнской компании VEON, в течение 2023-2027 годов запланировано привлечь в экономику Украины $1 млрд.

С начала полномасштабного вторжения оператор перечислил в государственный бюджет более 28,3 млрд грн, подтверждая свой статус одного из крупнейших налогоплательщиков и инвесторов в экономику страны. За 9 месяцев 2024 года общая сумма налоговых вычетов компании составила 7,9 млрд грн, из которых 3,3 млрд грн уплачены в ІІІ квартале.

Предоставление стабильной связи для украинцев является одной из главных задач компании. Для достижения этой цели оператор активно расширяет покрытие и предпринимает меры по обеспечению бесперебойной работы связи и интернета. Компания активно готовится к зимнему сезону и возможным блекаутам: на декабрь 2024 года на базовых станциях установлено 145 тыс. новых литиевых аккумуляторов (АКБ), обеспечивающих до 4 часов автономной работы сети. Дополнительно около 2,5 тыс. генераторов поддерживают работу ключевых объектов сети Сумма инвестиций "Киевстар" в энергостойкость сети с начала полномасштабного вторжения составляет 1,9 млрд. грн.

"Киевстар" продолжает внедрять стратегию "4G повсюду". Сохраняется рост использования технологии 4G: в ІІІ квартале 2024 года база пользователей 4G достигла 15,3 млн абонентов, что на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время доля 4G-пользователей в "Киевстаре" составляет 65,4% от общей абонентской базы, увеличившись на 4,8 в. п. год к году. Благодаря росту количества 4G-пользователей и внедрению новых тарифных предложений потребление мобильного интернета выросло на 16,1%.

Признание получают и новые цифровые услуги компании. Популярность приобретает платформа кино и телевидения "Киевстар ТВ": за третий квартал 2024 количество ее пользователей выросло на 42,5% по сравнению с третьим кварталом 2023-го.

Тем временем мобильное приложение Helsi, крупнейшая платформа цифровой медицины в Украине, также демонстрирует активное развитие в течение ІІІ квартала 2024 года. На конец сентября 2024 года платформа обслуживает более 28 млн зарегистрированных пациентов (+8,4% в год) и объединяет почти 1600 медицинских учреждений (+10,1%) и более 39 тыс. врачей (+11,6%). Через мобильное приложение Helsi, которое уже загрузили 8,8 млн пользователей, в течение квартала осуществили 2,2 млн записей на прием к врачу, что на 20,3% больше, чем в прошлом.

Достижения компании подтверждают, что "Киевстар" обеспечивает не только надежную связь, но и создает удобные цифровые инструменты, которые становятся неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов украинцев.