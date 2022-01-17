Американский техногигант Qualcomm купил украинскую IT-компанию

Один из крупнейших в мире производителей чипов, софта и сервисов Qualcomm (США) купил украинскую компанию Augmented Pixels.

Как сообщает Forbes, сумма сделки не сообщается. По данным издания, за время существования Augmented Pixels привлек около $7 млн. Последний раунд на $2 млн стартап привлек в феврале 2021 года.

Среди инвесторов компании – AVentures Capital, ICU, основателя Ciklum Торбена Майгаарда, а также The Hive и Steltec Capital.

В издании отмечают, что Augmented Pixels имеет офисы в США и Украине, в частности, в Киеве и Одессе.

По состоянию на 14 декабря его рыночная капитализация составляет $211,7 млрд. Выручка за 2021 год – $33,6 млрд.

Стартап в 2013 году основал одесский программист Виталий Гончарук. Компания разрабатывает технологии для навигации в дополненной реальности и 3D-геолокации. Это помогает роботам и дронам передвигаться и ориентироваться в пространствах, где не доступен сигнал GPS.

В 2021 году Augmented Pixels запустил платформу для создания 3D-карт GlobalMap.AI.

Главный офис стартапа расположен в американском городе Пало Альто, но ведется разработка в украинских офисах в Киеве, во Львове и других городах.

Qualcomm – один из крупнейших в мире производителей микрочипов, в том числе смартфонов и GPS-навигации. Несмотря на глобальный дефицит полупроводников в четвертом квартале 2021 года, продажи компании выросли на 56% по сравнению с прошлогодними показателями.

По данным источника Forbes, Qualcomm планирует в ближайшее время открыть R&D-центр в Украине. В конце декабря в Киеве было зарегистрировано юрлицо ООО "КВАЛКОММ УКРАИНА".

При этом в Qualcomm официально покупку стартапа пока никак не комментируют.

Ранее сообщалось, что Qualcomm, которая остается основным поставщиком чипов для американской корпорации Apple, заявила, что сможет поставить только 20% от общего объема 5G-чипов для линейки смартфонов 2023 года.

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