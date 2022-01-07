Дефицит чипов: продажи в конце 2021 года дают надежду на выход из кризиса

Акции европейских производителей полупроводников выросли после того, как две крупнейшие компании отрасли — Samsung Electronics и STMicroelectronics — опубликовали положительные отчеты за четвертый квартал 2021 года. Об этом сообщает CNBC.

Акции немецкого производителя микросхем Infineon, голландской компании по выпуску полупроводникового оборудования ASML и австрийского производителя датчиков Ams AG на утренних торгах на европейских фондовых рынках выросли более чем на 2%.

Тем временем акции STMicro выросли в цене более чем на 4% после того, как в пятницу, 7 января, были опубликованы данные о продажах за четвертый квартал, которые превысили ожидания.

Этот французско-итальянский производитель микросхем объявил предварительную выручку за четвертый квартал в размере более 3,5 млрд долларов, что выше прогноза компании в 3,4 млрд долларов. Продажи STMicro за полный год составили 12,76 млрд долларов, что на 24,9% больше, чем в годом раньше.

По оценкам Samsung, ее операционная прибыль в четвертом квартале выросла на 52% в результате высокого спроса на микросхемы памяти и увеличения заказов на услуги по контрактному производству микросхем. Если прогнозы верны, то последний квартал станет лучшим временным отрезком для южнокорейского технологического гиганта с 2017 года.

Крупнейший в мире производитель смартфонов и микросхем памяти заявил, что ожидает получить прибыль в размере около 11,5 миллиардов долларов за последний квартал, завершившийся в декабре.

Спрос на чипы резко вырос за последние два года после того, как пандемия коронавируса привела к глобальной нехватке микропроцессоров. Это вызвало увеличение сроков поставки ряда продукции, включая автомобили и новую PlayStation 5.

Так, заводы-автопроизводители Skoda Auto Volkswagen, расположенные в Чехии, вынуждены были остановиться с 23 декабря 2021 года из-за нехватки электронных комплектующих. в октябре в Японии производство автомобилей остановили все 14 заводов Toyota.

Корпорация Sony приостановила заказы на фотоаппарат ZV-E10, который выпустили в августе.

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