Гадания на 5G: что нужно сделать, чтобы внедрить стандарт связи пятого поколения в Украине

В начале нового года воображение неудержимо рисует нам картины того, что случится в течение следующих двенадцати месяцев. И хорошего, и плохого, каждому чудится что-то свое. Увлечённые научно-техническим, как говорили ранее, прогрессом граждане задаются вопросом: появятся ли в 2022 году сети пятого поколения, то же 5G? Присаживайтесь, обсудим.

Сразу стоит заметить, что будущее 5G-сетей в нашей стране отнюдь не предопределено. Хочется верить, что они действительно дадут толчок чему-то вроде промышленной революции, сыграют ту самую роль, которую им отводят идеологи Индустрии 4.0. Такие сети призваны обеспечить возможность подключения на гигабитных скоростях, с минимальными задержками, безопасно и с кучей других опций буквально в любой точке обжитого пространства, хотя бы городского. Иными словами, общедоступные беспроводные сети должны предоставлять все те возможности, которые сейчас предоставляют только дорогостоящие индустриальные решения, причём на базе фиксированных оптоволоконных сетей.

Украина пережила мучительный процесс радикальной деиндустриализации, потеряв бо́льшую часть промышленных активов, доставшихся ей при разделе СССР. При этом довольно многие украинцы всё ещё помнят и хорошо представляют, что такое делать своими руками по-настоящему сложные вещи. Принципиально новые формы организации производственных процессов, вот эта самая Четвёртая промышленная революция могут дать квалифицированной рабочей сил шанс найти себе применение, не покидая нашей страны.

С другой стороны, вполне возможно, что 5G-сети окажутся ещё одним элементом карго-культа Первого мира, способом создать видимость причастности к процессам, происходящим в по-настоящему развитых странах. Существует хорошо обоснованное мнение, что для Четвёртой промышленной революции в Украине попросту недостаточно ресурсов, как инвестиционных, так и человеческих, организационных и всяких иных.

Мало того, вопрос о сроках появления и дальнейшем развитии 5G-технологий не является сугубо техническим, рыночным либо административным. Это один из вопросов международной политики, актуальный и для нашей страны. Украина является одной из жертв конфликта между КНР и США касательно контроля над глобальным рынком 5G-технологий. В случае неблагоприятного развития событий украинские операторы ближайшие пару лет будут вынуждены заниматься заменой уже имеющегося оборудования, отложив "на потом" все сразу инновации.

Уже не является секретом, что операторы "большой тройки" без энтузиазма относятся к идеям правительства стартовать с 5G уже в этом году. Традиционно они обосновывали это, во-первых, отсутствием платёжеспособного спроса на услуги, специфичные для сетей пятого поколения. Во-вторых, они ссылались на отсутствие у потенциальных потребителей подобных услуг сколь-нибудь ясного представления, о чём вообще может идти речь. Стоит напомнить, что 5G традиционно рассматривается в контексте именно промышленного применения, то есть B2B-рынков. Массовый рынок услуг телефонии и передачи данных, на котором доминируют индивидуальные потребители-физические лица, в условиях Украины не имеет потенциала окупить инвестиции в "пятое поколение".

Буквально последние пару месяцев у операторов появился ещё один аргумент. В глобальном бизнес-сообществе сформировался консенсус касательно по-настоящему глубокого продолжительного кризиса, который охватит мировую экономику в ближайшие месяцы. Точнее сказать, начавшийся некоторое время назад кризис стремительно переходит в новую фазу, сопровождаясь намного более впечатляющими эффектами. Речь идёт, в первую очередь, про инфляцию цен в сочетании с угнетением спроса и массовым срывом поставок в B2B и B2C-сегментах. В частности, речь идёт о нарушении поставок оборудования для развёртывания 5G-сетей. В результате зарубежные операторы мобильных сетей пересматривают свои планы на 2022 год, и отнюдь не в сторону роста показателей.

Не секрет, что опасения операторов не находят понимания у облечённых властью энтузиастов цифровой трансформации во главе с руководством профильного министерства. Весь прошлый год неукротимая молодёжь выдвигала лозунги в духе "всё и немедленно", причём "без дополнительных бюджетных расходов", попутно упрекая бизнес в уклонизме и недостаточно восторженном способе мысли. В 2021 году в который раз проявил себя прискорбный факт: рынок мобильной связи не имеет ни представительства, ни поддержки в органах власти.

В случае 5G-сетей наглядно проявляет себя драматический разрыв между тем, как представляют себе фронт работ те, кто должен не только инвестировать, но и зарабатывать, с одной стороны, и теми, чья ответственность ограничивается раздачей руководящих указаний, с другой. В министерстве полагают, что вопрос о коммерческом запуске, по большому счёту, сводится к высвобождению частот и определению справедливой цены. Справедливой с точки зрения государства, разумеется. С точки зрения индустрии перечень необходимых шагов намного длиннее, поэтому про "до конца 2022 года" не может быть и речи.

Так, в частности, для запуска 5G нужно разработать и провести такие организационные мероприятия:

Осуществить исследование экономических аспектов внедрения 5G, чтобы определить экономически обоснованный размер платы за лицензии, размера госпомощи и/или софинансирования пилотных проектов с применением 5G.

Решить вопрос с доступом к инфраструктуре.

Разработать дорожную карту развития безопасного 5G в Украине в рамках имплементации Стратегии развития цифровой экономики, чтобы построить к 2030 году сверхскоростную сеть, позволяющую закачивать гигабит данных в секунду для школ, университетов, исследовательских центров, перевозчиков, администраций, предприятий и дать доступ со скоростью минимум 100 МБит/сек для домохозяйств, а также обеспечить 5G-связью города и основные автомобильные пути.

Обеспечить доступность стандартов на этапе начального развертывания сети 5G, а также их дальнейшую разработку, участвовать в международных и межиндустриальных партнерствах с целью тестирования сети пятого поколения и создания условий для диджитализации индустрии.

Ускорить проведение ключевых экспериментов по использованию возможностей 5G.

Разработать стратегию развития публично-частного партнерства за счет средств как частного сектора, так и европейских финансовых организаций для внедрения и тестирования технологии.

Разработать график развертывания технологии 5G, начиная с тестовых площадок, научных парков, промышленных объектов в ближайшей перспективе.

Определить дополнительный к уже выделенному спектр радиочастот, необходимый для внедрения 5G.

Создать орган по оценке соответствия (лабораторию) и аккредитовать его в соответствии с выбранной схемой сертификации.

Это далеко не полный перечень, поскольку имплементация новой технологии — работа непростая.

В конце прошлого года наконец-то запустился процесс адвокации адекватной технической политики в части 5G-сетей. Опубликованы несколько ключевых докладов, которые можно смело рекомендовать всем, кто интересуется проблематикой развития 5G-технологий в Украине и за рубежом:

Среди прочего, в них отражены две ключевые проблемы на пути внедрения "пятого поколения" в нашей стране. С одной стороны, нет убедительного ответа на вопрос об экономической целесообразности инвестиций в эти технологии. С другой – над процессом выработки государственной политики в этой сфере дамокловым мечом продолжает висеть своего рода геополитическая неопределенность, в которой много лет пребывает Украина.

Индустрия уже сделала свой ход, теперь дело за органами власти.